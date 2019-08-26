«Я в шоке, всё с ног на голову»: бизнесмен лишился грузовика. Он сообщил в полицию и сам попал в суд

В Центральном районном суде Новосибирска судят бизнесмена за ложный донос об угоне грузовика. Предприниматель уверяет, что столкнулся с мошенниками, которые обманули ещё как минимум трёх бизнесменов из Сибири и Дальнего Востока, а его самого подставили. Бизнесмен Иван Зулин просит не называть его настоящие имя и фамилию, потому что, по его словам, ему стыдно, что он оказался в такой ситуации. Мужчина признаётся, что его история больше похожа на анекдот. А началась она, когда он сдал в аренду свой МАЗ другому предпринимателю — Владимиру Котлыкову, который отдал грузовик своему родственнику, водителю Роману Котюкову.

Сначала отношения с ними у Ивана были нормальные, но потом, по его словам, арендаторы начали жаловаться, что МАЗ постоянно ломается, они пропускали оплату и отказались возвращать машину. (Скриншоты переписок в WhatsApp и записи разговоров есть в распоряжении редакции). «Потом мне это надоело. Я потребовал, чтобы машину вернули», — вспоминает Иван. Мужчина в основном общался с водителем Романом, которому рассказал, что собирается на месяц улететь в Таиланд на отдых с семьёй и напишет перед этим заявление в полицию на угон. «В день отлёта мне позвонил на WhatsApp Роман и сказал, что подъехала к моему дому машина с другим водителем. Я удивился, что мне через пару часов уезжать, улетать, и обрадовался. И пошёл со своими родственником — встретили машину. <...> Естественно, я знал из разговоров с Романом, что они его чинили, перекрашивали — об этом была речь. Да, похож, мой. Я обрадовался, его принял. Я показал, куда поставить, машину закрыли, водитель сел в ждущую его легковую машину и уехал», — вспоминает предприниматель.

Он тоже почти сразу же уехал с семьей в аэропорт, но когда через месяц вернулся домой — грузовика на месте не оказалось. «Стал уточнять — может, мешался, перетянули, убрали — и в конце-концов обратился с заявлением [в полицию], что пропала машина», — вспоминает Иван.

По словам арендатора, он сам стал жертвой обмана родственника. А виноват в угонах и продажах машин как раз его родственник. И теперь у него из-за этого большие проблемы Фото: Дмитрий Смышляев

Спустя полгода мужчине позвонил следователь, который сообщил, что против него возбудили уголовное дело по статье 306 ч. 1 «Заведомо ложный донос». «Я, конечно, был в шоке, что с ног на голову всё это <...> На ровном месте такая афёра — вот она была машина, всё вернули, а говорят, что ничего не возвращали и она стоит в Якутии на стоянке где-то», — объяснил бизнесмен. Следствие считает иначе: по их версии, Зулин видел не свой автомобиль, но все равно заявил, что его украли. «По версии следствия, подсудимый сдавал по договору аренды автомобиль МАЗ другому человеку. Он уехал, потом сообщил, что автомобиль сломался в республики Бурятия на стоянке. И подсудимый, зная о том, что автомобиль сломан, находится в другом месте, написал заявление в полицию, что у него украли автомобиль», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Арсений Шабалин.

Владимир Котлыков, который по документам брал грузовики с прицепами в аренду, уверяет, что сам стал жертвой обмана. А виноват в угонах и продажах машин как раз его родственник. И теперь у него из-за этого большие проблемы — один из обиженных арендодателей, по его словам, даже приезжал к нему домой с угрозами, а заявления на кражи в полиции, по его словам, не принимают. «Появился в аренде сначала МАЗ, принадлежащий Александру Батраку из Омска <...> Крайняя поездка была в Крым. [Роман Котюков] кое-как туда доехал, на тот момент он уже был с прицепом от Александра Наумова из Новосибирска. И всё, больше с тех пор ничего я не видел. Ни прицепа, ни машины. <...> Скорее всего, он прицеп продал вместе с машиной по цене металлолома. И всякие небылицы мне рассказывал», — объяснил корреспонденту НГС Владимир Котлыков. По его словам, он верил родственнику, что машина с полуприцепом просто сломалась, и взял в аренду ещё один МАЗ, а про случай с возвращением «подставной» машины узнал в начале лета от самого Романа.