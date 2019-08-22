Водитель автобуса вернулся к работе после обвинений пассажирки в переломах

Конфликт произошёл в сентябре 2018 года
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Суд признал невиновным водителя новосибирского автобуса, в котором пассажирка получила травму, — его обвиняли в резких манёврах на дороге, после которых одна из пассажирок заявила, что получила перелом.
Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Пожилая женщина упала в автобусе
На следующий день, по его словам, пассажирка заявила, что получила серьёзный перелом со смещением и предложила мирно решить вопрос — заплатить ей 200 тысяч рублей.
«Соответственно, мы не согласились, — объяснил водитель. — На разбирательстве, когда ей начали задавать вопросы, она сначала сказала, что упала на руку, затем — что на поручень. Кроме того, выяснилось, что она обратилась в травмпункт через 12 часов после травмы».
Как рассказал Тукасеров, ему грозило лишение прав на 1 год, поэтому он решил обратиться к адвокату, который увидел противоречия в показаниях пострадавшей и нарушения в процессе ведения дела. Водитель пояснил, что дело прекращали, потом возобновляли, кроме того, выяснилось, что справку о травме пострадавшей выдала её знакомая.
Как рассказал адвокат водителя Николай Потапов, к моменту обращения за юридической помощью мировой судья уже лишила Тукасерова права управления транспортными средствами на один год, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП). Водитель обвинялся в том, что в результате резкого торможения он допустил падение в салоне автобуса пассажирки, после чего оставил место ДТП, участником которого он являлся. При этом потерпевшая утверждала, что водитель после падения просто поднял её на ноги и спокойно ушел назад в кабину.
Как объяснил Потапов, дело об административном правонарушении рассматривалось мировым судьёй, хотя его должны были рассматривать в районном суде.
«Надо сказать, что суды очень тяжело раскачать на признание процессуальных нарушений в качестве основания для отмены постановлений по делам об административных правонарушениях, — отметил Николай Потапов. — Если служители Фемиды со стороной защиты и соглашаются, то ошибки правоохранителей и предыдущих инстанций, как правило, признают несущественными и не влияющими на исход дела. В ситуации с Дмитрием нам повезло. Суд занял принципиальную позицию и установил, что не может считаться законным и обоснованным акт мирового судьи, принятый с нарушением правил о подсудности».
В итоге, по словам Потапова, в конце июля 2019 года Ленинский районный суд прекратил дело в отношении водителя автобуса. Информация об этом также содержится в карточке дела на сайте Ленинского суда.
В 2016 году пассажирка новосибирского метро, которая неожиданно для машиниста бросилась в закрывающуюся дверь поезда и получила ушиб колена, сумела отсудить у метрополитена денежную компенсацию.