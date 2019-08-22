Водитель автобуса вернулся к работе после обвинений пассажирки в переломах

Суд признал невиновным водителя новосибирского автобуса, в котором пассажирка получила травму, — его обвиняли в резких манёврах на дороге, после которых одна из пассажирок заявила, что получила перелом. Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Пожилая женщина упала в автобусе № 14 . «У нас низкополый автобус, средняя площадка и задняя отделяются ступеньками. Женщина, не заметив эти ступеньки, упала. Я вышел, спросил, всё ли нормально, она сказала, что да, хотя слегка обвинила меня в том, что я резко торможу, — рассказал водитель автобуса №14 Дмитрий Тукасеров. — Хотя там же пассажиры-свидетели сказали, что автобус в этот момент стоял».

На следующий день, по его словам, пассажирка заявила, что получила серьёзный перелом со смещением и предложила мирно решить вопрос — заплатить ей 200 тысяч рублей.

«Соответственно, мы не согласились, — объяснил водитель. — На разбирательстве, когда ей начали задавать вопросы, она сначала сказала, что упала на руку, затем — что на поручень. Кроме того, выяснилось, что она обратилась в травмпункт через 12 часов после травмы».

Как рассказал Тукасеров, ему грозило лишение прав на 1 год, поэтому он решил обратиться к адвокату, который увидел противоречия в показаниях пострадавшей и нарушения в процессе ведения дела. Водитель пояснил, что дело прекращали, потом возобновляли, кроме того, выяснилось, что справку о травме пострадавшей выдала её знакомая. Как рассказал адвокат водителя Николай Потапов, к моменту обращения за юридической помощью мировой судья уже лишила Тукасерова права управления транспортными средствами на один год, признав виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП). Водитель обвинялся в том, что в результате резкого торможения он допустил падение в салоне автобуса пассажирки, после чего оставил место ДТП, участником которого он являлся. При этом потерпевшая утверждала, что водитель после падения просто поднял её на ноги и спокойно ушел назад в кабину.