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Еда

Кавказ всех кормит: рейтинг ресторанов с национальной кухней в Новосибирске

Заведений с азиатской кухней оказалось в городе больше, чем с русской

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Самой популярной из «азиатских» кухонь по информации 2ГИС оказалась кухня Кавказа

Фото: Стас Соколов / НГС

Специалисты 2ГИС по просьбе НГС подсчитали количество новосибирских заведений общественного питания, которые готовят блюда тех или иных национальных кухонь. Оказалось, что русская кулинария уступает иностранной.

По данным 2ГИС, на начало августа в Новосибирске работало более 2230 заведений общепита. Около 1200 заявили о принадлежности к тому или иному виду национальной кухни. При этом большинство предлагает сразу несколько видов кухонь, например, азиатскую и европейскую, русскую и итальянскую, азиатскую, корейскую и японскую и др.

Количество заведений с блюдами итальянской кухни в несколько раз больше, чем ресторанов, где можно заказать блюда всех остальных стран Европы вместе взятых&nbsp;

Количество заведений с блюдами итальянской кухни в несколько раз больше, чем ресторанов, где можно заказать блюда всех остальных стран Европы вместе взятых 

Самым распространённым видом кухни ожидаемо оказалась русская — заведений, которые декларируют наличие её блюд, специалисты 2ГИС насчитали 500. Ресторанов, кафе и закусочных, предлагающих блюда национальных кухонь из Азии (сюда 2ГИС отнёс всё — от Кавказа до Таиланда), оказалось 550. В 540 заведениях можно заказать блюда европейской кухни.

В азиатском сегменте лидерами стали Кавказ (126 заведений), Узбекистан (95) и Япония (78). Отдельно в 2ГИС выделяют грузинскую кухню, блюда которой сегодня предлагают 26 заведений. Самым быстро растущим направлением стала вьетнамская кухня. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе её предлагают 16 заведений, пять из которых открылись в этом году. 

Ресторанов с блюдами национальных кухонь в Новосибирске больше, чем заведений с простыми щами и котлетами

Ресторанов с блюдами национальных кухонь в Новосибирске больше, чем заведений с простыми щами и котлетами

В европейских кухнях с большим отрывом лидирует итальянская со 175 заведениями. У следующей за ней немецкой кухни всего 17 ресторанов и баров. Впрочем, новосибирские рестораторы отдельно решили поддержать и одну из земель Германии и декларируют блюда баварской кухни отдельно от немецкой — таких заведений 4.

Национальная кухня активно появляется даже на фуд-кортах торговых центров. Так, в ТРЦ «Ройял парк» после открытия там вьетнамского заведения почти половина точек на фуд-корте оказались относящимися к экзотической кухне. Ещё три представляют американский фастфуд, а одна позиционируется как итальянская. Блюда русской кухни предлагает только одна точка. 

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 19:21

    Ничего удивительного. Крестьянская русская кухня требует томления в печи и крайне убога. Каша, похлёбка с капустой, тюря да по праздникам пироги. Что бы там не кричали любители русской кухни, обычный люд питался крайне плохо и крайне однообразно. Все эти новоделы в виде Добрянки - это, скорее, мешанина из всего самого лучшего за все эпохи и всех сословий. К тому же, все эти пироги, расстегаи и свидетельства Гиляровского, Радецкого и Молоховец никак не вяжутся с современным темпом жизни - быстро и по возможности правильно поесть. Готовить все эти опары, многочасовые каши, бока с томлений гречкой интересно только отдельным профессионалам с упором на именно на тяжёлую русскую кухню. Именно поэтому горлопаны могут все это делать дома. Обычному человеку все это сегодня излишне и крайне неполезно.

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 18:55

    Ресторанов с русской кухней в городе оказалось меньше чем с азиатской.А,можно подумать в других сферах занятости перевес.Такси вообще пора переименовывать уже,с приставкой соответствующей.

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 19:28

    А ведь у нас нет Путеводителя по общепиту.
    Вот горская кухня в 126 заведений - а кто они, а где они, а сколько им лет и описание?
    Чтобы там была гафа "Вечная память" для тех, кто нас покинул...
    И Новички - анонсируемые или совсем молодые проекты...