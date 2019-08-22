Кавказ всех кормит: рейтинг ресторанов с национальной кухней в Новосибирске

По данным 2ГИС, на начало августа в Новосибирске работало более 2230 заведений общепита. Около 1200 заявили о принадлежности к тому или иному виду национальной кухни. При этом большинство предлагает сразу несколько видов кухонь, например, азиатскую и европейскую, русскую и итальянскую, азиатскую, корейскую и японскую и др.

Специалисты 2ГИС по просьбе НГС подсчитали количество новосибирских заведений общественного питания, которые готовят блюда тех или иных национальных кухонь. Оказалось, что русская кулинария уступает иностранной.

Количество заведений с блюдами итальянской кухни в несколько раз больше, чем ресторанов, где можно заказать блюда всех остальных стран Европы вместе взятых

Самым распространённым видом кухни ожидаемо оказалась русская — заведений, которые декларируют наличие её блюд, специалисты 2ГИС насчитали 500. Ресторанов, кафе и закусочных, предлагающих блюда национальных кухонь из Азии (сюда 2ГИС отнёс всё — от Кавказа до Таиланда), оказалось 550. В 540 заведениях можно заказать блюда европейской кухни.



В азиатском сегменте лидерами стали Кавказ (126 заведений), Узбекистан (95) и Япония (78). Отдельно в 2ГИС выделяют грузинскую кухню, блюда которой сегодня предлагают 26 заведений. Самым быстро растущим направлением стала вьетнамская кухня. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе её предлагают 16 заведений, пять из которых открылись в этом году.

