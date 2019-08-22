Кавказ всех кормит: рейтинг ресторанов с национальной кухней в Новосибирске

Самой популярной из «азиатских» кухонь по информации 2ГИС оказалась кухня Кавказа
Фото: Стас Соколов / НГС
Специалисты 2ГИС по просьбе НГС подсчитали количество новосибирских заведений общественного питания, которые готовят блюда тех или иных национальных кухонь. Оказалось, что русская кулинария уступает иностранной.
По данным 2ГИС, на начало августа в Новосибирске работало более 2230 заведений общепита. Около 1200 заявили о принадлежности к тому или иному виду национальной кухни. При этом большинство предлагает сразу несколько видов кухонь, например, азиатскую и европейскую, русскую и итальянскую, азиатскую, корейскую и японскую и др.
Самым распространённым видом кухни ожидаемо оказалась русская — заведений, которые декларируют наличие её блюд, специалисты 2ГИС насчитали 500. Ресторанов, кафе и закусочных, предлагающих блюда национальных кухонь из Азии (сюда 2ГИС отнёс всё — от Кавказа до Таиланда), оказалось 550. В 540 заведениях можно заказать блюда европейской кухни.
В азиатском сегменте лидерами стали Кавказ (126 заведений), Узбекистан (95) и Япония (78). Отдельно в 2ГИС выделяют грузинскую кухню, блюда которой сегодня предлагают 26 заведений. Самым быстро растущим направлением стала вьетнамская кухня. Сейчас, по данным 2ГИС, в городе её предлагают 16 заведений, пять из которых открылись в этом году.
В европейских кухнях с большим отрывом лидирует итальянская со 175 заведениями. У следующей за ней немецкой кухни всего 17 ресторанов и баров. Впрочем, новосибирские рестораторы отдельно решили поддержать и одну из земель Германии и декларируют блюда баварской кухни отдельно от немецкой — таких заведений 4.
Национальная кухня активно появляется даже на фуд-кортах торговых центров. Так, в ТРЦ «Ройял парк» после открытия там вьетнамского заведения почти половина точек на фуд-корте оказались относящимися к экзотической кухне. Ещё три представляют американский фастфуд, а одна позиционируется как итальянская. Блюда русской кухни предлагает только одна точка.