Детёныш кенгуру вышел пощипать листву в новосибирском зоопарке. Он чрезвычайно милый

«Кенгурёнок выходит из сумки [матери] с полугода до года. Родился он в этом году», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило.

«В 2007 году из немецкого города Галле в Новосибирский зоопарк доставили группу из пяти кенгуру Беннетта. Их домом стал вольер в павильоне «Тропический мир». Первый малыш у наших кенгуру Беннетта родился в 2008 году. Детёныши кенгуру появляются на свет настолько крохотными, что их путь от родового отверстия до сумки практически всегда не заметен со стороны. Вес новорожденного кенгурёнка всего 1 грамм. Вылезать из сумки детёныши кенгуру Беннетта начинают в возрасте 6–8 месяцев. За 10 лет в нашем зоопарке родилось 32 кенгурёнка Беннетта», — говорится на сайте зоопарка.

В областном управлении Россельхознадзора рассказали, что в начале августа четырех серых кенгуру из Новосибирского зоопарка отправили в Китай. Также из Новосибирска увезли самца росомахи, который родился в 2018 году — теперь он будет жить в Чехии, в Зоопарке Хомутов.

«Перевозка животных осуществлялась в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров. В настоящее время животные размещены на территории принимающих зоопарков», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.