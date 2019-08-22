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Милота

Детёныш кенгуру вышел пощипать листву в новосибирском зоопарке. Он чрезвычайно милый

Кенгурёнку Беннетта меньше года — совсем недавно он начал выходить из сумки мамы

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Кенгуру Беннетта содержатся в зоопарке с 2007 года

Фото: Владимир Шадрин

Новосибирец Владимир Шадрин сфотографировал в Новосибирском зоопарке детёныша кенгуру Беннетта — малыш родился в зоопарке в этом году.

Фотографию кенгурёнка Владимир опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Кенгурёнок выходит из сумки [матери] с полугода до года. Родился он в этом году», — рассказали корреспонденту НГС в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило.

Кенгуру Беннетта распространен в Юго-Восточной Австралии, на острове Тасмания. Обитает на открытых или поросших кустарником пространствах, эвкалиптовых лесах. Вид занесён в Международную Красную книгу.

«В 2007 году из немецкого города Галле в Новосибирский зоопарк доставили группу из пяти кенгуру Беннетта. Их домом стал вольер в павильоне «Тропический мир». Первый малыш у наших кенгуру Беннетта родился в 2008 году. Детёныши кенгуру появляются на свет настолько крохотными, что их путь от родового отверстия до сумки практически всегда не заметен со стороны. Вес новорожденного кенгурёнка всего 1 грамм. Вылезать из сумки детёныши кенгуру Беннетта начинают в возрасте 6–8 месяцев. За 10 лет в нашем зоопарке родилось 32 кенгурёнка Беннетта», — говорится на сайте зоопарка.

В областном управлении Россельхознадзора рассказали, что в начале августа четырех серых кенгуру из Новосибирского зоопарка отправили в Китай. Также из Новосибирска увезли самца росомахи, который родился в 2018 году — теперь он будет жить в Чехии, в Зоопарке Хомутов.

«Перевозка животных осуществлялась в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров. В настоящее время животные размещены на территории принимающих зоопарков», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

А в начале месяца новосибирский зоопарк получил из зоопарка города Йиглава (Чехия) самца желтощёкого хохлатого гиббона

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 13:51

    Как зайдёт обратно тоже сообщите пожалуйста!

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 13:40

    А вот кингурей я ишшо ни пробывал. При савке на Камчатку паставляли афстралийскых боранов, так мы их кингурями нозывали.

    Душитель
    22 авг 2019 в 13:40

    Кошки гораздо милее :3