Бизнесмен открыл выставку точнейших копий шедевров Третьяковки под новым колесом обозрения

В помещениях под новым колесом обозрения на Михайловской набережной начал работу Дом культуры «Круг» с выставкой 49 полотен-копий шедевров Третьяковской галереи.

«Внизу [под колесом] у нас есть два зала. Первый — это выставочное пространство, где <…> раз в полгода мы планируем менять композицию, и необязательно это будет какое-то художественное направление, живопись. <…> Это и световое шоу, и статуи стальные... <…>, настоящее что-то, восковое, а не то, что приезжает [к нам] плохенькое, из Питера дешёвка... <…> Второй зал небольшой, со сценой. Можно назвать его концертным залом. Диапазон его чрезвычайно широк: в дневное время планируются мероприятия для детей — кукольное представление и, скажем так, мультконцерт, а после 18:00 — взрослое время», — рассказал корреспонденту НГС Роман Казак, директор и соучредитель компании «Круг», которая управляет аттракционом. Идея открыть выставку принадлежит самому Роману Казаку.

Зал на 200 мест сделали для концертов и детских программ Фото: Илья Калинин / НГС

Вечерние мероприятия для взрослых, по мнению Казака, должны быть разноформатными, проходить каждую неделю в свой день, а делать их должны разные команды. Например, каждый понедельник — игра квиз, каждый вторник — «квартирники», среда – «Что? Где? Когда?», в четверг — стендап и др. Раз в три месяца планируется проводить гала-концерты в этих же форматах. Полностью реализовать этот план, добавил Роман Казак, в компании планируется в течение года. Первые детские мероприятия здесь начнут проводить в конце сентября.



В основании колеса открыли художественный зал с копиями картин русских художников XIX века Фото: Илья Калинин / НГС

Сейчас в выставочном зале выставлены 49 копий шедевров русских художников XIX века из Третьяковской галереи. Подлинники, по словам Казака, практически не покидают стен московского музея. Все копии выполнены по сложной технологии: картины напечатаны с высоким цифровым разрешением специальной краской на холсте и доведены до идеального сходства дорисовкой маслом. Почти все полотна изготовлены в оригинальном размере. Немного уменьшены лишь «Богатыри» Виктора Васнецова, «Боярыня Морозова» Василия Сурикова и «Всадница» Карла Брюллова.



В «Чёрном квадрате» Каземира Малевича не использовалась чёрная краска Фото: Илья Калинин / НГС

«Люди не отличают [от оригиналов]. <…> С художественной галереи люди приходили. Все пребывают в лёгком шоке. <…> По какому принципу картины подбирались? <…> Задача была собрать какие-то уникальные полотна. Их, может быть, наберётся 300–500 на всю [Третьяковскую] галерею — тех, возле которых можно зависнуть на несколько часов. Но мы могли себе позволить взять только 50», — пояснил Казак.



Иллюзия маленькой греческой улицы в холле Дома культуры «Круг» Фото: Илья Калинин / НГС

Каждая выбранная для экспозиции работа имеет не только художественную ценность, но и необычную историю. Например, у Васнецова все герои картин имеют одинаковые глаза, у «Чёрного квадрата» Казимира Малевича есть ориентация по сторонам, а сама картина выполнена без чёрной краски. На работе Ильи Репина «Не ждали» на столе перед девочкой лежит похожий на iPad предмет, в сюжете картины «Неравный брак» Василия Пукирева изображён сам художник в роли отвергнутого жениха и т. д. Все эти истории расскажет аудиогид, а позже можно нанять настоящего гида.



Стоимость билета на выставку копий шедевров Третьяковской галереи — 200 рублей Фото: Илья Калинин / НГС

Одна из 50 изготовленных работ не показана на выставке, а будет находится у Романа Казака дома. Это копия работы Фёдора Решетникова «Опять двойка». Картина написана в 1952 году, и её изображение может быть использовано в коммерческих целях без согласования с родственниками художника только с 2022 года.

