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Культура

Бизнесмен открыл выставку точнейших копий шедевров Третьяковки под новым колесом обозрения

Картины печатали на холсте, а после дописывали маслом — их не отличить от оригиналов

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Роман Казак изготовил 50 копий шедевров собрания Третьяковской галереи, которые трудно отличить от оригиналов

Фото: Илья Калинин / НГС

В помещениях под новым колесом обозрения на Михайловской набережной начал работу Дом культуры «Круг» с выставкой 49 полотен-копий шедевров Третьяковской галереи.

«Внизу [под колесом] у нас есть два зала. Первый — это выставочное пространство, где <…> раз в полгода мы планируем менять композицию, и необязательно это будет какое-то художественное направление, живопись. <…> Это и световое шоу, и статуи стальные... <…>, настоящее что-то, восковое, а не то, что приезжает [к нам] плохенькое, из Питера дешёвка... <…> Второй зал небольшой, со сценой. Можно назвать его концертным залом. Диапазон его чрезвычайно широк: в дневное время планируются мероприятия для детей — кукольное представление и, скажем так, мультконцерт, а после 18:00 — взрослое время», — рассказал корреспонденту НГС Роман Казак, директор и соучредитель компании «Круг», которая управляет аттракционом. Идея открыть выставку принадлежит самому Роману Казаку. 

Зал на 200 мест сделали для концертов и детских программ

Зал на 200 мест сделали для концертов и детских программ

Вечерние мероприятия для взрослых, по мнению Казака, должны быть разноформатными, проходить каждую неделю в свой день, а делать их должны разные команды. Например, каждый понедельник — игра квиз, каждый вторник — «квартирники», среда – «Что? Где? Когда?», в четверг — стендап и др. Раз в три месяца планируется проводить гала-концерты в этих же форматах. Полностью реализовать этот план, добавил Роман Казак, в компании планируется в течение года. Первые детские мероприятия здесь начнут проводить в конце сентября.

В основании колеса открыли художественный зал с копиями картин русских художников XIX века

В основании колеса открыли художественный зал с копиями картин русских художников XIX века

Сейчас в выставочном зале выставлены 49 копий шедевров русских художников XIX века из Третьяковской галереи. Подлинники, по словам Казака, практически не покидают стен московского музея. Все копии выполнены по сложной технологии: картины напечатаны с высоким цифровым разрешением специальной краской на холсте и доведены до идеального сходства дорисовкой маслом. Почти все полотна изготовлены в оригинальном размере. Немного уменьшены лишь «Богатыри» Виктора Васнецова, «Боярыня Морозова» Василия Сурикова и «Всадница» Карла Брюллова.

В «Чёрном квадрате»&nbsp;Каземира Малевича не использовалась чёрная краска

В «Чёрном квадрате» Каземира Малевича не использовалась чёрная краска

«Люди не отличают [от оригиналов]. <…> С художественной галереи люди приходили. Все пребывают в лёгком шоке. <…> По какому принципу картины подбирались? <…> Задача была собрать какие-то уникальные полотна. Их, может быть, наберётся 300–500 на всю [Третьяковскую] галерею — тех, возле которых можно зависнуть на несколько часов. Но мы могли себе позволить взять только 50», — пояснил Казак.

Иллюзия маленькой греческой улицы в холле Дома культуры «Круг»

Иллюзия маленькой греческой улицы в холле Дома культуры «Круг»

Каждая выбранная для экспозиции работа имеет не только художественную ценность, но и необычную историю. Например, у Васнецова все герои картин имеют одинаковые глаза, у «Чёрного квадрата» Казимира Малевича есть ориентация по сторонам, а сама картина выполнена без чёрной краски. На работе Ильи Репина «Не ждали» на столе перед девочкой лежит похожий на iPad предмет, в сюжете картины «Неравный брак» Василия Пукирева изображён сам художник в роли отвергнутого жениха и т. д. Все эти истории расскажет аудиогид, а позже можно нанять настоящего гида.

Стоимость билета на выставку копий шедевров Третьяковской галереи — 200 рублей

Стоимость билета на выставку копий шедевров Третьяковской галереи — 200 рублей

Одна из 50 изготовленных работ не показана на выставке, а будет находится у Романа Казака дома. Это копия работы Фёдора Решетникова «Опять двойка». Картина написана в 1952 году, и её изображение может быть использовано в коммерческих целях без согласования с родственниками художника только с 2022 года. 

В начале августа НГС рассказал о новосибирском художнике из арт-группы «Синие носы» Славе Мизине, чьи авангардные работы из хлеба и колбасы попали на выставку в Третьяковскую галерею. 

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    КОММЕНТАРИИ (54)

    Светик-семицветик
    22 авг 2019 в 13:19

    Это не выставка, это порнография. Если сделать как украшение интерьера - то да, пожалуйста, копии известных картин часто используются для этого. Но нашлепать на принтере копий, замаскировать их мазками свежей краски и выставку подделок организовать смысла нет никакого. С таким же успехом можно Венеру Милосскую на 3D-принтере распечатать, обмазать гипсом, зарихтовать, при желании и руки приделать, а потом выдавать за экспонат, выставку копии Венеры Милосской сделать.

    алекс
    22 авг 2019 в 13:15

    Многие не могут съездить до Москвы и попасть там в Третьякову... просто нет денег, поэтому правильно сделано.

    Oni
    22 авг 2019 в 13:10

    Напечатаны на принтере, дописаны маслом. Копии. Выставка их. Нахрена?