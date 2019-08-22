В Новосибирск привезли новый роман Пелевина

В новосибирской сети книжно-канцелярских магазинов «Читай-город» (17 магазинов) книжной новинки пока нет — в колл-центре ответили, что пока «Искусство лёгких касаний» можно заказать только в интернет-магазине за 749 рублей с доставкой в филиал. На сайте издательства «Эксмо» роман можно приобрести также за 749 рублей.Электронная версия книги на «ЛитРесе» стоит 499 рублей.

Новый роман Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» поступил в продажу в четверг, 22 августа — в Новосибирске книгу пока можно приобрести в литературном магазине «КапиталЪ» за 690 рублей или со скидкой 10% при заказе через сайт или соцсети.

«В чем связь между монстрами с крыши Нотр-Дама, самобытным мистическим путем России и трансгендерными уборными Северной Америки? Мы всего в шаге от решения этой мучительной загадки! Детективное расследование известного российского историка и плейбоя К.П. Голгофского посвящено химерам и гаргойлям — не просто украшениям готических соборов, а феноменам совершенно особого рода. Их использовали тайные общества древности. А что, если эстафету подхватили спецслужбы? Что, если античные боги живут не только в сериалах с нашего домашнего торрента? Можно ли встретить их в реальном мире? Нужны ли нам их услуги, а им — наши? И наконец, самый насущный вопрос современности: "Столыпин, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...". В книге ответ есть, и довольно подробный», — говорится в описании книги на сайте издательства.



Далеко не у всех новосибирских книжных магазинов дела идут хорошо. Так в июне закрылся известный книжный магазин «Плиний Старший», а на его месте вскоре откроется очередной магазин федеральной сети.