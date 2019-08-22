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На площади Маркса собрались сотни новосибирцев с триколорами и мотоциклами

Собравшиеся собрались отметить День флага России

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Утром на площадь Маркса пришли новосибирцы, отмечающие День флага РФ

Фото: Стас Соколов / НГС

В четверг, 22 августа, на площади Маркса в Ленинском районе собрались десятки людей с флагами и надувными шарами — они открывали автопробег в честь Дня флага России.

По наблюдениям корреспондента НГС, люди начали собираться около 10:30.

«Праздник в нашем регионе впервые отметят масштабным автопробегом по территории области. Центральным событием станет областной автопробег, который стартует 22 августа в 10.00 у памятника трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину (площадь Маркса) по маршруту: Новосибирск — Ордынское — Кочки — Карасук — Купино — Татарск — Чаны — Новосибирск. Общая протяженность автопробега составляет более 1130 км», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

22 августа начался автопробег по Новосибирской области, приуроченный к Дню флага Российской Федерации

22 августа начался автопробег по Новосибирской области, приуроченный к Дню флага Российской Федерации

В мероприятии участвовали различные творческие коллективы

В мероприятии участвовали различные творческие коллективы

В автопробеге примут участие около 1000 человек из клуба «UazPATRIOT», регионального отделения ДОСААФ России и др. Автопробег продлится до 25 августа.

Некоторые из собравшихся были одеты в тематические толстовки&nbsp;

Некоторые из собравшихся были одеты в тематические толстовки 

Справка: День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа, не является выходным днём. 


А вчера стало известно, что десятки жителей левобережья Новосибирска вышли спасать мальков рыбы — они оказались в западне из-за песчаной косы, которую строители нового ЛДС отсыпали у берега Оби.

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    КОММЕНТАРИИ (79)

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 11:45

    А батискафы? Почему нет батискафов? И попов что то не видно. Неправильный какой то праздник.... Хоть бы движение по площади перекрыли что ли, все какой-никакой атрибут настоящего праздника

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 11:46

    Одни бездельники! Пригнать автозаки и всех развезти по отделам для принятия мер!

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 11:51

    Бюджетников бездельников и байкеров пригнали на массовку.)))