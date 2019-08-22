На площади Маркса собрались сотни новосибирцев с триколорами и мотоциклами

Утром на площадь Маркса пришли новосибирцы, отмечающие День флага РФ
Фото: Стас Соколов / НГС
В четверг, 22 августа, на площади Маркса в Ленинском районе собрались десятки людей с флагами и надувными шарами — они открывали автопробег в честь Дня флага России.
По наблюдениям корреспондента НГС, люди начали собираться около 10:30.
«Праздник в нашем регионе впервые отметят масштабным автопробегом по территории области. Центральным событием станет областной автопробег, который стартует 22 августа в 10.00 у памятника трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину (площадь Маркса) по маршруту: Новосибирск — Ордынское — Кочки — Карасук — Купино — Татарск — Чаны — Новосибирск. Общая протяженность автопробега составляет более 1130 км», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В автопробеге примут участие около 1000 человек из клуба «UazPATRIOT», регионального отделения ДОСААФ России и др. Автопробег продлится до 25 августа.
Справка: День Государственного флага Российской Федерации установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа, не является выходным днём.
А вчера стало известно, что десятки жителей левобережья Новосибирска вышли спасать мальков рыбы — они оказались в западне из-за песчаной косы, которую строители нового ЛДС отсыпали у берега Оби.