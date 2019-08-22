На площади Маркса собрались сотни новосибирцев с триколорами и мотоциклами

В четверг, 22 августа, на площади Маркса в Ленинском районе собрались десятки людей с флагами и надувными шарами — они открывали автопробег в честь Дня флага России.

По наблюдениям корреспондента НГС, люди начали собираться около 10:30.

«Праздник в нашем регионе впервые отметят масштабным автопробегом по территории области. Центральным событием станет областной автопробег, который стартует 22 августа в 10.00 у памятника трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину (площадь Маркса) по маршруту: Новосибирск — Ордынское — Кочки — Карасук — Купино — Татарск — Чаны — Новосибирск. Общая протяженность автопробега составляет более 1130 км», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.