Скандальный застройщик с улицы Гоголя получил 6 лет колонии за махинации с миллионами дольщиков

Летом 2016 года обманутые дольщики ЖК «Три богатыря» вышли на пикет, чтобы обратить внимание властей на свою проблему

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске завершился суд над экс-председателем ЖСК «Три богатыря» Виктором Лучкиным, которого обвиняли в махинациях с деньгами дольщиков.

Обвинительный приговор вынес Центральный районный суд Новосибирска. Он назначил подсудимому 6 лет колонии общего режима. Виктора Лучкина взяли под стражу в зале суда, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре России, бывшего председателя ЖСК «Три богатыря» и владельца строительной компании ООО «Олимпийский» Виктора Лучкина обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2007 году Виктор Лучкин создал строительную фирму, а в 2012 — жилищно-строительный кооператив и стал собирать деньги с дольщиков, которые решили вложиться в новые квартиры. Собранные деньги предприниматель забрал себе.



«Всего ему удалось обмануть таким образом 73 человека, которым причинён ущерб на сумму свыше 145 миллионов рублей», — рассказывали в Генеральной прокуратуре.

Жилой комплекс «Три богатыря» должен был появиться на площадке в 1,53 га в границах улиц Гоголя — Королёва — Глинки в Дзержинском районе. Право аренды этой земли мэрия продала на аукционе в 2009 году компании «Олимпийский» за 1 миллион рублей. По условиям аукциона застройщик должен был до 25 декабря 2012 года расселить жителей четырёх ветхих бараков по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211 из зоны застройки, а до 1 ноября 2015 года построить там новый жилой комплекс. Но к этой дате компания так и не закончила расселение, а стройка застыла на стадии котлована. В итоге Виктор Лучкин попал под уголовное дело, а участок с аварийными домами вернулся городу через суд.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Олимпийский» и ЖСК «Три богатыря» попали под процедуру банкротства и ликвидацию. Во время прений прокуратура просила для Виктора Лучкина восемь лет колонии общего режима, но суд дал ему на два года меньше. Также суд обязал осуждённого вернуть все деньги, которые ему передали дольщики, рассказала Ксения Короед.