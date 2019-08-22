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Дороги и транспорт

Перекрытие улицы Кошурникова продлили почти на три недели

Ремонт теплотрассы занял больше времени, чем планировали изначально

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Изначально предполагалось, что ремонт теплотрассы в этом месте займёт меньше времени

Фото: Густаво Зырянов / архив НГС

В Новосибирске продлили перекрытие улицы Кошурникова вблизи Сада Мичуринцев — этой дорогой часто пользуются жители МЖК и Плющихинского жилмассива для поездок в центр города.

«В связи с изменением сроков выполнения аварийного ремонта теплотрассы период закрытия улицы Кошурникова в районе дома № 32 продляется до 10 сентября 2019 года», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Изначально предполагалось, что полное перекрытие дороги в этом месте растянется чуть более чем на неделю — до 22 августа.

Ранее в мэрии сообщали, что на время коммунальных работ изменится маршрут автобуса № 79. Он будет ходить:

— в направлении конечной остановки «НГАУ» от остановки «Улица Кошурникова» по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Есенина, Никитина, Кошурникова, Добролюбова;

— в направлении конечной остановки «Юго-Западный жилмассив» от остановки «Сад Мичуринцев» по улицам Никитина, Есенина, Бориса Богаткова, Кошурникова и далее по привычному маршруту.

На время ремонта теплотрассы автобус № 79 пустили по временному маршруту

На время ремонта теплотрассы автобус № 79 пустили по временному маршруту

По этим же улицам будет объезжать участок с ремонтом и маршрутное такси № 8.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    дактоятакой
    22 авг 2019 в 11:35

    В нашей стране это нормально, как бы считается. Я всё лето курсировал Новосибирск-Купино. Так вот, когда подъезжаешь ближе к Карасуку, то есть небольшой мост на трассе (если не ошибаюсь, через реку Карасук). И вот этот небольшой мост ремонтируют ВСЁ лето! Казалось бы, объект небольшой, а растянуть "удовольствие" наши умельцы могут на долгий срок...

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 11:30

    прошло лето...прошел май...что ты делал коммунальщик?