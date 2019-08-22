Перекрытие улицы Кошурникова продлили почти на три недели

В Новосибирске продлили перекрытие улицы Кошурникова вблизи Сада Мичуринцев — этой дорогой часто пользуются жители МЖК и Плющихинского жилмассива для поездок в центр города.



«В связи с изменением сроков выполнения аварийного ремонта теплотрассы период закрытия улицы Кошурникова в районе дома № 32 продляется до 10 сентября 2019 года», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.



Изначально предполагалось, что полное перекрытие дороги в этом месте растянется чуть более чем на неделю — до 22 августа.

