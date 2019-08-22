Перекрытие улицы Кошурникова продлили почти на три недели

Изначально предполагалось, что ремонт теплотрассы в этом месте займёт меньше времени
Фото: Густаво Зырянов / архив НГС
В Новосибирске продлили перекрытие улицы Кошурникова вблизи Сада Мичуринцев — этой дорогой часто пользуются жители МЖК и Плющихинского жилмассива для поездок в центр города.
«В связи с изменением сроков выполнения аварийного ремонта теплотрассы период закрытия улицы Кошурникова в районе дома
Изначально предполагалось, что полное перекрытие дороги в этом месте растянется чуть более чем на неделю — до 22 августа.
Ранее в мэрии сообщали, что на время коммунальных работ изменится маршрут автобуса
— в направлении конечной остановки «НГАУ» от остановки «Улица Кошурникова» по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Есенина, Никитина, Кошурникова, Добролюбова;
— в направлении конечной остановки «Юго-Западный жилмассив» от остановки «Сад Мичуринцев» по улицам Никитина, Есенина, Бориса Богаткова, Кошурникова и далее по привычному маршруту.
По этим же улицам будет объезжать участок с ремонтом и маршрутное такси