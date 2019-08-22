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Дороги и транспорт

«Вообще ничего не видно»: на окутанном туманом проезде Энергетиков столкнулись фура и Subaru

Густой туман опустился на город ранним утром

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Машины перегородили полосу в сторону правого берега города

Фото: Макс Петрушкович, Дмитрий Сазонов / 2gis.ru

Около 8:00 в четверг, 22 августа, на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись фура и универсал Subaru.

«Был сильный туман — вообще ничего не видно, метров пять впереди, так что фура его просто могла не заметить», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Дмитрий.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что авария произошла сегодня утром.

«Пострадавших нет. Только механические повреждения автомобилей», — добавили в ведомстве.

По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 5:30 утра

По словам синоптиков Новосибирского Гидрометцентра, в город пришёл новый циклон, который принёс с собой дожди и похолодание. Из-за густого тумана 16 рейсов не смогли приземлиться в Толмачёво.

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    22 авг 2019 в 10:58

    чё значит не заметил? сидел в вацапе тёлкам писал

    123
    22 авг 2019 в 11:03

    Лишить ведроводителя пруля пожизненно водительского удостоверения за такое!

    22 авг 2019 в 10:59

    Опять летящий бессмертный на субару