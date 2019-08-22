«Вообще ничего не видно»: на окутанном туманом проезде Энергетиков столкнулись фура и Subaru

Машины перегородили полосу в сторону правого берега города
Фото: Макс Петрушкович, Дмитрий Сазонов / 2gis.ru
Около 8:00 в четверг, 22 августа, на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись фура и универсал Subaru.
«Был сильный туман — вообще ничего не видно, метров пять впереди, так что фура его просто могла не заметить», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Дмитрий.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что авария произошла сегодня утром.
«Пострадавших нет. Только механические повреждения автомобилей», — добавили в ведомстве.
По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 5:30 утра.
По словам синоптиков Новосибирского Гидрометцентра, в город пришёл новый циклон, который принёс с собой дожди и похолодание. Из-за густого тумана 16 рейсов не смогли приземлиться в Толмачёво.
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