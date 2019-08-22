«Вообще ничего не видно»: на окутанном туманом проезде Энергетиков столкнулись фура и Subaru

Около 8:00 в четверг, 22 августа, на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись фура и универсал Subaru.

«Был сильный туман — вообще ничего не видно, метров пять впереди, так что фура его просто могла не заметить», — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Дмитрий.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что авария произошла сегодня утром.

«Пострадавших нет. Только механические повреждения автомобилей», — добавили в ведомстве.