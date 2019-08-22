Видимость до 100 метров: туман задержится в Новосибирске надолго

Утром 22 августа на Новосибирск опустился густой туман — из-за него в аэропорту Толмачёво задержались 16 рейсов, а видимость упала до 150 метров.



Густой туман накрыл Новосибирск ранним утром Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Западно-Сибирском УГМС корреспонденту НГС рассказали, что в ближайшие дни туманы в Новосибирске могут наблюдаться регулярно.



Синоптики рассказали, что туман появился из-за циклона, который недавно пришёл в Западную Сибирь Фото: Густаво Зырянов / НГС

«После дождей, при смене погоды, отсутствии переноса воздушных масс и отсутствии ветра такие ситуации сопровождаются образованием тумана. Ухудшение видимости может быть до 100 метров и ниже. Ничего невероятного нет, это типичная ситуация для таких процессов. Сейчас над нами частный и довольно-развитый циклон. Он сопровождается дождями разной интенсивности по большинству регионов Западной Сибири. Процесс это единый, устойчивый и малоподвижный. В ближайшие сутки-двое такие явления будут [наблюдаться]», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



Из-за тумана видимость в некоторых районах упала до 50 метров Фото: Густаво Зырянов / НГС

Туман начал опускаться на Новосибирск около 5:30 утра. Сначала он наблюдался в русле Оби, а позже сдвинулся и на центральный район города.



Утром на аэропорт Толмачёво опустился туман — видимость снизилась до 50 метров и несколько рейсов отправили на запасные аэродромы Фото: читатель НГС

В пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что из-за утреннего тумана задерживаются 16 рейсов.



К 8:00 туман накрыл центр города и спальные районы Фото: читатель НГС

«Рейсы FV 5852 из Ларнаки, S7 5270 из Якутска, S7 5236 из Хабаровска, S7 5262 из Якутска, S7 5310 из Красноярска, ЮТ 137 из Сургута и S7 5276 из Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, рейсы А4 219 из Ростова-на-Дону и S7 177 из Москвы — на запасном аэродром в Омске, рейсы WZ 437 из Москвы, ДР 399 из Анапы, S7 5740 из Урумчи, S7 185 из Москвы, S7 5228 из Иркутска, S7 5722 из Пекина и S7 5212 из Благовещенска — на запасном аэродроме в Барнауле. На вылет задерживаются рейсы А4 220 Новосибирск — Ростов-на-Дону, ДР 420 Новосибирск — Москва, ЮТ 137 Новосибирск — Иркутск — Красноярск, ИК 899 Новосибирск — Талакан», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.



Некоторые здания на улицах города стали едва различимы Фото: читатель НГС

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Согласно прогнозу, в течение дня воздух прогреется до 11 градусов тепла Фото: читатель НГС

Двумя днями ранее в аэропорту Толмачёво внепланово приземлились три самолёта, которые летели из Москвы в Томск. Долететь до пункта назначения сразу им также не позволил туман.

