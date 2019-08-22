Густой туман помешал 16 рейсам приземлиться в Толмачёво

«Рейсы FV 5852 из Ларнаки, S7 5270 из Якутска, S7 5236 из Хабаровска, S7 5262 из Якутска, S7 5310 из Красноярска, ЮТ 137 из Сургута и S7 5276 из Улан-Удэ находятся на запасном аэродроме в Томске, рейсы А4 219 из Ростова-на-Дону и S7 177 из Москвы — на запасном аэродром в Омске, рейсы WZ 437 из Москвы, ДР 399 из Анапы, S7 5740 из Урумчи, S7 185 из Москвы, S7 5228 из Иркутска, S7 5722 из Пекина и S7 5212 из Благовещенска — на запасном аэродроме в Барнауле. На вылет задерживаются рейсы А4 220 Новосибирск — Ростов-на-Дону, ДР 420 Новосибирск — Москва, ЮТ 137 Новосибирск — Иркутск — Красноярск, ИК 899 Новосибирск — Талакан», — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Густой туман опустился на Новосибирск и его окрестности ранним утром. По словам синоптиков Новосибирского Гидрометцентра, в город пришёл новый циклон, который принёс с собой дожди и похолодание.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво уточнили, что по состоянию на 5 часов утра минимальная видимость на территории аэродрома и на подходе к нему была на уровне 50 метров.

«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки», — добавили в Толмачёво.



Как рассказал корреспонденту НГС один из пассажиров, который должен был в 7:35 вылететь в Москву рейсом ДР 420 авиакомпании «Победа», туман вокруг аэропорта уже стал менее густым, и ситуация не кажется слишком критичной. В аэропорту пассажир сидит с 5 часов утра, и вылет рейса постоянно переносят.



«Каждый час передвигают, <...> ни причин никаких не объясняют – ничего. И это не единственный [задержанный] рейс, таких много», – пояснил пассажир.

Двумя днями ранее в аэропорту Толмачёво внепланово приземлились три самолёта, которые летели из Москвы в Томск. Долететь до пункта назначения сразу им также не позволил туман над Сибирью.

