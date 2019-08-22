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Работа

Новосибирцы признались, что мечтают о штрафах для коллег курильщиков

Но большинство уверено, что это не поможет в борьбе с курением

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Некурящие горожане не против, чтобы работодатели начали штрафовать курильщиков

Фото: Александр Ощепков / НГС

Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» расспросили новосибирцев о штрафах за курение на работе — больше половины опрошенных оказались против введения наказаний для курящих.

В опросе участвовали 730 жителей Новосибирска.

«Больше половины опрошенных новосибирцев заявили, что не поддерживают предложение Минздрава РФ по разработке работодателями инструмента сокращения курения среди сотрудников за счет поощрений или штрафов. А 46% отметили, что были бы не против, если бы курящих сотрудников начали штрафовать, а некурящих — финансово поощрять», — говорится в результатах опроса.

Мнение новосибирцев разделилось: курящие горожане высказались против введения штрафов, а некурящие — поддержали идею наказывать курильщиков. 

«При этом больше всего противников подобных мер оказалось в сферах IT, маркетинга и PR, транспорта и автобизнеса. А вот "за" в первую очередь высказались работники медицины, строительства и недвижимости», — сообщили аналитики.

Но большинство, 72% опрошенных, уверены, что введение штрафов за курение не поможет сократить количество курильщиков.

Недавно «Зарплата.ру» спросила у новосибирцев, готовы ли они пожертвовать семьёй ради карьеры. Женщин-карьеристок оказалось больше, чем мужчин. 

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    22 авг 2019 в 09:31

    В фирме, которую я возглавляю, курение запрещено. Нюхать гадость в своей компании я не намерен. Закурил - уволен. Не уважаешь верующих - уволен. Не уважаешь ЛГБТ - уволен.

    22 авг 2019 в 09:34

    Вот что значит не знать историю своего государства, вернее к чему приводят подобные меры. Ни к чему, только негатив увеличат среди курящих, а некурящие будут отхватывать)

    22 авг 2019 в 09:30

    стукачи, злорадство....