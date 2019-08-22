Новосибирцы признались, что мечтают о штрафах для коллег курильщиков

Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» расспросили новосибирцев о штрафах за курение на работе — больше половины опрошенных оказались против введения наказаний для курящих.

В опросе участвовали 730 жителей Новосибирска.

«Больше половины опрошенных новосибирцев заявили, что не поддерживают предложение Минздрава РФ по разработке работодателями инструмента сокращения курения среди сотрудников за счет поощрений или штрафов. А 46% отметили, что были бы не против, если бы курящих сотрудников начали штрафовать, а некурящих — финансово поощрять», — говорится в результатах опроса.