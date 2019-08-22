Новосибирцы признались, что мечтают о штрафах для коллег курильщиков

Некурящие горожане не против, чтобы работодатели начали штрафовать курильщиков
Фото: Александр Ощепков / НГС
Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» расспросили новосибирцев о штрафах за курение на работе — больше половины опрошенных оказались против введения наказаний для курящих.
В опросе участвовали 730 жителей Новосибирска.
«Больше половины опрошенных новосибирцев заявили, что не поддерживают предложение Минздрава РФ по разработке работодателями инструмента сокращения курения среди сотрудников за счет поощрений или штрафов. А 46% отметили, что были бы не против, если бы курящих сотрудников начали штрафовать, а некурящих — финансово поощрять», — говорится в результатах опроса.
Мнение новосибирцев разделилось: курящие горожане высказались против введения штрафов, а некурящие — поддержали идею наказывать курильщиков.
«При этом больше всего противников подобных мер оказалось в сферах IT, маркетинга и PR, транспорта и автобизнеса. А вот "за" в первую очередь высказались работники медицины, строительства и недвижимости», — сообщили аналитики.
Но большинство, 72% опрошенных, уверены, что введение штрафов за курение не поможет сократить количество курильщиков.
Недавно «Зарплата.ру» спросила у новосибирцев, готовы ли они пожертвовать семьёй ради карьеры. Женщин-карьеристок оказалось больше, чем мужчин.