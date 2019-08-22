22 августа четверг
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 66.26
eur 73.50

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 66.26
eur 73.50

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Девушка попала под «Тойоту» на «Студенческой»: её увезли в больницу

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом черепа

Поделиться

506
6 Обсудить

По предварительной информации, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте

Фото: yandex.ru/maps, Александр Ощепков / НГС

Вечером 21 августа иномарка сбила пешехода на улице Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска — в результате ДТП в больнице оказалась 19-летняя девушка.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 19:50 рядом с остановкой «Студенческая».

«Женщина-водитель 1964 года рождения на автомобиле Toyota RAV4 двигалась по улице Геодезической со стороны Новогодней с правым поворотом на проспект Карла Маркса, в сторону площади Лыщинского. Напротив дома № 22 на Карла Маркса она совершила наезд на пешехода. По предварительной информации, пешеход переходила дорогу справа налево по ходу движения машины вне зоны пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга и перелом черепа. С места аварии пострадавшую госпитализировали в больницу.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, присылайте фото, видео и свой рассказ в редакцию НГС через WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00. 


20 августа пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось в 14:20 на пешеходном переходе у дома на улице 9-й Гвардейской дивизии.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПдорожная обстановкасбили пешехода

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (6)

    22 авг 2019 в 08:44

    "Девушка-водитель")))))))))))))))))))) 55 лет девахе)))))))))))))

    Фото пользователя
    22 авг 2019 в 08:45

    Ну а девушка 55 лет - это АААГОНЬ

    22 авг 2019 в 08:45

    "Девушка-водитель 1964 года" ))) НГС решил польстить 55-летней "девушке"?