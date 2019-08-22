Хоккейная «Сибирь» назвала имя нового капитана команды

В Новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» выбрали нового капитана на грядущий сезон — им стал 32-летний защитник Александр Логинов.



Информация о новом капитане появилась в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» накануне, 21 августа.



«На командном собрании команды были выбраны капитан и ассистенты на сезон 2019/2020. Капитан — Александр Логинов. Ассистенты — Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров. Просим любить и жаловать!» — говорится в группе хоккейной «Сибири».

