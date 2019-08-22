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Хоккейная «Сибирь» назвала имя нового капитана команды

Команду возглавит 32-летний защитник Александр Логинов

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Также в клубе назвали имена трёх ассистентов капитана

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирском хоккейном клубе «Сибирь» выбрали нового капитана на грядущий сезон — им стал 32-летний защитник Александр Логинов.

Информация о новом капитане появилась в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» накануне, 21 августа.

«На командном собрании команды были выбраны капитан и ассистенты на сезон 2019/2020. Капитан — Александр Логинов. Ассистенты — Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров. Просим любить и жаловать!» — говорится в группе хоккейной «Сибири».

В прошлом сезоне капитаном команды был 30-летний защитник Константин Алексеев.

ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    22 авг 2019 в 08:15

    Вперёд, за 9-м местом) Куньлунь, ты главное не тупи.

    22 авг 2019 в 07:54

    Самое главное, что он симпатяга! ;)