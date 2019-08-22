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Лето

Фото: Новосибирск окутал утренний туман

Некоторые здания на улицах города стали едва различимы

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Дальность видимости в тумане не превышала 200 метров

Фото: Александр Сильченко / НГС

Сегодня утром 22 августа на Новосибирск спустился густой туман — дальность видимости упала до 150-200 метров. 

По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 5:30 утра. 

«22 августа ночью ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +9… +11 градусов», — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, серьёзных задержек в расписании прибытия и вылета самолётов не было.

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


По словам синоптиков новосибирского Гидрометцентра, в город пришёл новый циклон, который принёс с собой дожди и похолодание.

В целом в последней декаде августа температура в Новосибирской области будет соответствовать климатической норме или даже может оказаться на градус выше неё. При этом в большинстве дней декады будет преобладать погода с дождями, считают синоптики.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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