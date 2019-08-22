Фото: Новосибирск окутал утренний туман

Сегодня утром 22 августа на Новосибирск спустился густой туман — дальность видимости упала до 150-200 метров.



По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 5:30 утра.



«22 августа ночью ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха +9… +11 градусов», — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, серьёзных задержек в расписании прибытия и вылета самолётов не было.



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