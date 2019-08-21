Семья новосибирцев избавилась от платежей по капремонту через суд

Семье из Ленинского района Новосибирска удалось доказать через суд, что с них незаконно брали плату за капитальный ремонт дома — их подъезд построили недавно, но уже стали собирать плату за все коммунальные услуги. Информация об этом появилась на сайте Новосибирского областного суда сегодня вечером. Как уточняется в сообщении суда, семья из Новосибирска, Михаил и Ирина, обратилась с иском к Фонду модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области, потребовав признать незаконными начисления взносов за капитальный ремонт с момента ввода их подъезда в эксплуатацию и до истечения пяти лет.

«Исковые требования были обоснованы тем, что истцы являются собственниками квартиры, находящейся в многоквартирном многосекционном доме по адресу улица Стартовая, 1. Поскольку блок-секция многоквартирного дома, в которой расположена квартира истцов, была введена в эксплуатацию только в 2015 году, таким образом, дом не мог быть введен в эксплуатацию в 2012 году, как указано в Региональной программе капитального ремонта», — говорится на сайте суда. Как рассказал корреспонденту НГС Михаил, семья обратилась в суд в декабре 2018 года. Тогда их задолженность за капремонт составляла 23 тысячи рублей. Октябрьский районный суд отказался удовлетворять иск семьи, поскольку посчитал, что сибиряки неверно трактуют нормы законодательства. После поданной апелляции областная судебная коллегия признала, что Октябрьский районный суд нарушил материальное и процессуальное право. Решение было отменено, а исковые требования Михаила и Ирины удовлетворены. Таким образом, с сибиряков списали задолженность в 23 тысячи рублей.