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Город

Жители Академгородка устроили пикет против живодёров

В начале августа в мусорном баке Академгородка нашли останки домашнего кота

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Несколько десятков жителей передали жалобы на живодёров мэрии

Фото: Мария Тищенко / НГС

Вечером в среду, 21 августа, около десятка новосибирцев вышли на пикет к ДК «Академия» в Советском районе города. Они попросили мэра возбудить уголовное дело в отношении живодёров.

Об этом корреспонденту НГС рассказала Ульяна Храмова, хозяйка кота по кличке Мотя, которого она нашла мёртвым в мусорке возле дома. По словам Храмовой, всего на пикет вышло около 10 жителей района — все они принесли обращения мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«У нас тут большая группировка людей собралась. Каждый написал своё обращение с требованием. Нам пообещали, что все эти обращения будут рассмотрены, каждому дан отдельный ответ. 

Наши требования: найти и наказать виновных — для этого нужно возбудить уголовное дело.

<...> Там просто кошмар какой-то. [Эти живодёры] продавали через соцсети останки животных. Это очень социально опасный находится рядом элемент. Не могу сказать сейчас очень гладко», — рассказала свою позицию жительница Новосибирска.

Жители Новосибирска уже устраивали пикет 15 августа — тогда на него пришло около ста человек. Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным. Они подписали коллективную жалобу в прокуратуру. Соседи одной из подозреваемых рассказывали ужасные истории о криках и визгах животных, доносившихся из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

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    КОММЕНТАРИИ (55)

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    21 авг 2019 в 20:30

    И к чему все привело? Девушку трясет, дверь квартиры взломали, подъезд исписали. Ну не надо этих пикетов, пусть полиция разбирается.

    Кинг
    21 авг 2019 в 20:30

    Всё ещё обсуждаете этого кота и тратите время на бессмысленные пикеты? Мне вас жаль.

    Амбрэ
    21 авг 2019 в 20:32

    Из-за вашего пикеты может уже человек пострадать, а вместо спокойного разбирательства вы себя позорите выходя на эти сборища!