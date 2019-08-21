Жители Академгородка устроили пикет против живодёров

Несколько десятков жителей передали жалобы на живодёров мэрии
Фото: Мария Тищенко / НГС
Вечером в среду, 21 августа, около десятка новосибирцев вышли на пикет к ДК «Академия» в Советском районе города. Они попросили мэра возбудить уголовное дело в отношении живодёров.
Об этом корреспонденту НГС рассказала Ульяна Храмова, хозяйка кота по кличке Мотя, которого она нашла мёртвым в мусорке возле дома. По словам Храмовой, всего на пикет вышло около 10 жителей района — все они принесли обращения мэру Новосибирска Анатолию Локтю.
«У нас тут большая группировка людей собралась. Каждый написал своё обращение с требованием. Нам пообещали, что все эти обращения будут рассмотрены, каждому дан отдельный ответ.
Наши требования: найти и наказать виновных — для этого нужно возбудить уголовное дело.
<...> Там просто кошмар какой-то. [Эти живодёры] продавали через соцсети останки животных. Это очень социально опасный находится рядом элемент. Не могу сказать сейчас очень гладко», — рассказала свою позицию жительница Новосибирска.
Жители Новосибирска уже устраивали пикет 15 августа — тогда на него пришло около ста человек. Жители потребовали расследовать жестокое обращение с животным. Они подписали коллективную жалобу в прокуратуру. Соседи одной из подозреваемых рассказывали ужасные истории о криках и визгах животных, доносившихся из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.