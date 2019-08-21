Жители Академгородка устроили пикет против живодёров

Вечером в среду, 21 августа, около десятка новосибирцев вышли на пикет к ДК «Академия» в Советском районе города. Они попросили мэра возбудить уголовное дело в отношении живодёров.



Об этом корреспонденту НГС рассказала Ульяна Храмова, хозяйка кота по кличке Мотя, которого она нашла мёртвым в мусорке возле дома. По словам Храмовой, всего на пикет вышло около 10 жителей района — все они принесли обращения мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

«У нас тут большая группировка людей собралась. Каждый написал своё обращение с требованием. Нам пообещали, что все эти обращения будут рассмотрены, каждому дан отдельный ответ.