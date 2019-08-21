Новосибирец нашёл в такси чужой телефон и получил срок за кражу

Новосибирец во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS.

За эти кражи 28-летний житель города получил три года лишения свободы условно, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.



По её словам, вечером 9 февраля 2019 года ранее не судимый новосибирец вместе со своим знакомым сел в машину такси возле остановки «НГПУ» и заметил на заднем сиденье телефон Huawei P10, который потерял предыдущий пассажир. Этот телефон будущий осуждённый положил в карман и забрал с собой. После он понял, что гаджет заблокирован, поэтому вытащил из него SIM-карту, а сам телефон на следующий день продал за 6 тысяч рублей в подземном переходе на Карла Маркса.

