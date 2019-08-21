Новосибирец нашёл в такси чужой телефон и получил срок за кражу

Пассажир такси получил условный срок за кражу телефона и денег с чужого банковского счёта, который был привязан к SIM-карте, приговор в законную силу ещё не вступил
Фото: Юлия Шипицина / НГС
Новосибирец во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS.
За эти кражи 28-летний житель города получил три года лишения свободы условно, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.
По её словам, вечером 9 февраля 2019 года ранее не судимый новосибирец вместе со своим знакомым сел в машину такси возле остановки «НГПУ» и заметил на заднем сиденье телефон Huawei P10, который потерял предыдущий пассажир. Этот телефон будущий осуждённый положил в карман и забрал с собой. После он понял, что гаджет заблокирован, поэтому вытащил из него SIM-карту, а сам телефон на следующий день продал за 6 тысяч рублей в подземном переходе на Карла Маркса.
В тот же день, по информации гособвинителя, будущий осуждённый вставил украденную SIM-карту в свой телефон и выяснил, что к этому номеру привязан счёт в Сбербанке. Вскоре на номер пришло сообщение о том, что на банковскую карту зачислены 2000 рублей. Новосибирец перевёл эти деньги с помощью SMS на карту своего умершего отчима, а после потратил.
Как сообщила Жанна Леонова, владелец телефона после поездки связался с таксистом и попросил его поискать потерянный гаджет в салоне. Но водитель телефон не нашёл. Тогда пассажир обратился в полицию, привела гособвинитель показания потерпевшего. Стоимость телефона его владелец оценил в 25 тысяч рублей с учётом износа. SIM-карту он заблокировал только 11 февраля.
В итоге укравший телефон безработный новосибирец пошёл под суд по обвинению в кражах.
В прокуратуре района уточнили, что 28-летний подсудимый признал свою вину и раскаялся. Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел его уголовное дело в особом порядке.
«Ущерб он не возместил на момент рассмотрения», — рассказала гособвинитель.
Ранее ещё один новосибирец получил условный срок за кражу смартфона у сотрудницы полиции.