В Новосибирске умер последний герой Советского Союза, в честь которого назвали улицу

В этом году ветерану исполнилось 95 лет
Фото: Александр Ощепков
Сегодня, 21 августа, скончался последний живший в регионе герой Советского Союза Александр Анцупов — в этом году ему исполнилось 95 лет.
Об этом сегодня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«Я скорблю вместе с родными и близкими, с новосибирцами — это невосполнимая утрата для всех нас! Из жизни ушёл последний участник Великой Отечественной войны — герой Советского Союза, фронтовик, настоящий сибиряк. <...> Всем нам будет не хватать этого мужественного, принципиального, доброго, искреннего человека», — цитирует слова Анатолий Локтя пресс-центр мэрии.
Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха Коченёвского района Новосибирской области в семье крестьянина. Получил неполное среднее образование. Работал в родном селе в Верх-Карасукском совхозе, а в 1942 году устроился на завод в Новосибирске. В этом же году, в ноябре, был призван на фронт.
Первый бой провёл на Орловско-Курской дуге. Получил три ранения. Первым переправился через реку Днепр на подручных средствах и повёл отделение в атаку. Участвовал в освобождении села Зарубенцы Черкасской области Украины. К 60-летию победы Анцупов составил районную книгу памяти, а в 2010 году принял участие в параде на Красной площади в Москве.
В июне власти Новосибирска решили назвать одну из новых улиц города в его честь. Как сообщила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, название будет присвоено улице в Дзержинском районе Новосибирска, где будет построен новый микрорайон.