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В Новосибирске умер последний герой Советского Союза, в честь которого назвали улицу

В июне именем Александра Анцупова решили назвать улицу

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В этом году ветерану исполнилось 95 лет

Фото: Александр Ощепков

Сегодня, 21 августа, скончался последний живший в регионе герой Советского Союза Александр Анцупов — в этом году ему исполнилось 95 лет.

Об этом сегодня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

«Я скорблю вместе с родными и близкими, с новосибирцами — это невосполнимая утрата для всех нас! Из жизни ушёл последний участник Великой Отечественной войны — герой Советского Союза, фронтовик, настоящий сибиряк. <...> Всем нам будет не хватать этого мужественного, принципиального, доброго, искреннего человека», — цитирует слова Анатолий Локтя пресс-центр мэрии.

Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосиха Коченёвского района Новосибирской области в семье крестьянина. Получил неполное среднее образование. Работал в родном селе в Верх-Карасукском совхозе, а в 1942 году устроился на завод в Новосибирске. В этом же году, в ноябре, был призван на фронт. 

Первый бой провёл на Орловско-Курской дуге. Получил три ранения. Первым переправился через реку Днепр на подручных средствах и повёл отделение в атаку. Участвовал в освобождении села Зарубенцы Черкасской области Украины. К 60-летию победы Анцупов составил районную книгу памяти, а в 2010 году принял участие в параде на Красной площади в Москве.

В июне власти Новосибирска решили назвать одну из новых улиц города в его честь. Как сообщила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, название будет присвоено улице в Дзержинском районе Новосибирска, где будет построен новый микрорайон. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    С Богаткова
    21 авг 2019 в 19:06

    Неверная информация, он был предпоследний герой в области. Я последний герой СССР, меня лично награждал Сталин в 1948, правда тайно. До сих пор все вспоминают мой подвиг, как я лично задержал маршала за измену родине и конвоировал его в Москву.

    смесь сороков
    21 авг 2019 в 19:01

    Он герой, потому что убивал понаехавших на танках и мотоцилках с коляской иностранцев. Сейчас за такое посадят.

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 19:11

    Очень очень жаль.... искренние соболезнования близким Героя...