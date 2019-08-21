В Новосибирске умер последний герой Советского Союза, в честь которого назвали улицу

Сегодня, 21 августа, скончался последний живший в регионе герой Советского Союза Александр Анцупов — в этом году ему исполнилось 95 лет.

Об этом сегодня сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Я скорблю вместе с родными и близкими, с новосибирцами — это невосполнимая утрата для всех нас! Из жизни ушёл последний участник Великой Отечественной войны — герой Советского Союза, фронтовик, настоящий сибиряк. <...> Всем нам будет не хватать этого мужественного, принципиального, доброго, искреннего человека», — цитирует слова Анатолий Локтя пресс-центр мэрии.