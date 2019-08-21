Новосибирец выставил на продажу «Тойоту-Калдину-ласточку» с пробегом 1,5 миллиона километров

«Более 1,5 миллиона — реальный пробег кузова. Я спидометр пару раз менял уже. Двигатель вместе с коробкой контрактные, двигатель уже ремонтировался, два раза капиталку проходил. У машины в год пробег, наверно, 100 тысяч. Где она только не была, и Новосибирск, и Томск, Кемерово, Караганда, машина в такси работала. Бегает, на ходу», — рассказывает владелец машины.

В Новосибирске на сервисе «Авито Авто» появилось объявление о продаже автомобиля Toyota Caldina 1995 года выпуска с пробегом 1,5 миллиона километров. В народе Toyota Caldina в этом кузове еще называют «Калдиной-ласточкой» и ценят за надёжность и ремонтопригодность.

Автомобиль оснащен 2-литровым 135-сильным двигателем, автоматом и системой полного привода. Руль у машины правый. Владелец уточняет, что «ходовку обслужил, заменил все стойки» и «печка жарит очень хорошо для наших зим».

Эта Toyota Caldina продается за 130 000 рублей. Средняя цена на «Калдины» 1995 года выпуска с такими же агрегатами составляет 175 000 рублей.

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