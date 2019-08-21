Мэрия нашла источник вони на Большевистской

В мэрии пояснили, что при ремонте дороги используется пропитка специальная ПС-1 бердского производства — она нужна для того, чтобы новый асфальт служил дольше. Эта пропитка имеет свидетельство о государственной регистрации и, согласно паспорту безопасности, считается «малоопасной по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76», передали в пресс-центре.

Неприятный запах краски появился из-за ремонта дороги по улице Большевистской, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В мэрии Новосибирска рассказали о том, почему Октябрьский район накрыло едким химическим запахом.

«Неприятный запах обусловлен наличием в составе смеси фракции нефти С9, широко применяющейся в лакокрасочной промышленности и ощущающейся в воздухе даже при сверхмалых концентрациях, особенно в безветренную погоду», — рассказали в мэрии.



На ночной запах химии в Октябрьском районе жаловались жители ЖК «Марсель», «Европейский берег» и нескольких домов на Большевистской. Большое количество сообщений на эту тему поступило в редакцию НГС в начале недели.