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Мэрия нашла источник вони на Большевистской

На неё жаловались жители «Европейского берега» и «Марселя»

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Запах краски в Октябрьском районе ощущался в начале этой недели

Фото: Татьяна Фатеева

В мэрии Новосибирска рассказали о том, почему Октябрьский район накрыло едким химическим запахом.

Неприятный запах краски появился из-за ремонта дороги по улице Большевистской, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на городской департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В мэрии пояснили, что при ремонте дороги используется пропитка специальная ПС-1 бердского производства — она нужна для того, чтобы новый асфальт служил дольше. Эта пропитка имеет свидетельство о государственной регистрации и, согласно паспорту безопасности, считается «малоопасной по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76», передали в пресс-центре.

«Неприятный запах обусловлен наличием в составе смеси фракции нефти С9, широко применяющейся в лакокрасочной промышленности и ощущающейся в воздухе даже при сверхмалых концентрациях, особенно в безветренную погоду», — рассказали в мэрии.

На ночной запах химии в Октябрьском районе жаловались жители ЖК «Марсель», «Европейский берег» и нескольких домов на Большевистской. Большое количество сообщений на эту тему поступило в редакцию НГС в начале недели.

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    Гость
    21 авг 2019 в 18:40

    Объявили официальную отмазку! Да вот незадача, пахло-то далеко не только в районе Большевистской. Даже в предыдущей новости называлось ещё несколько районов, а если почитать комментарии с дополнительными свидетельствами, то становится видно, что явление носило ещё более массовый характер. Так что либо асфальт пропитывали по всему городу, либо это такая ядрёная смесь, что с одной улицы накрыло пол Новосибирска, либо реальная причина нам так и не была озвучена.

    Маман
    21 авг 2019 в 18:40

    И когда он выветрится теперь? В мэрии не подумали о том, что люди дышат этой гадостью столько дней?

    Куропатка
    21 авг 2019 в 18:37

    Очередное доказательство, что мэрия готова общаться только после оглашения проблемы в сми.