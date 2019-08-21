Полиция и ФСБ нашли в Новосибирске подпольный оружейный склад

«В ходе обыска квартиры и гаража, арендованных злоумышленником, оперативники обнаружили, предположительно: 2 пистолета системы Макарова, пистолет "Байкал", несколько магазинов, устройство для бесшумной стрельбы, более 800 патронов различной маркировки, 100 комплектов для снаряжения пистолетных патронов, запасные части оружия», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Информация об этом появилась на официальном сайте МВД России 21 августа.

Новосибирские полицейские совместно с региональным ФСБ задержали 40-летнего сибиряка, которого подозревают в незаконном обороте оружия.

Сейчас все изъятое оружие отправлено на экспертизу. Найденные при обыске патроны относятся к боеприпасам к нарезному оружию: их можно использовать в пистолете Макарова.

«В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 222.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в министерстве внутренних дел.



О месте обнаружения арсенала МВД не сообщает. В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать обыски, пообещав дать комментарий позднее.

В начале 2016 года полицейские сообщили о том, что раскрыли целую сеть поставщиков автоматов и пулеметов в Новосибирск. Однако изъятое оружие оказалось коллекционным.

