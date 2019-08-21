Экс-директора клиники Мешалкина выпустят из СИЗО

Сегодня, 21 августа, Центральный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения экс-директору клиники Мешалкина Александру Караськову и его жене Ирине Бойцовой — их отправили под домашний арест. По информации корреспондента НГС из зала суда, Караськова и его супругу отправили под домашний арест до 19 ноября. Им нельзя будет пользоваться телефонной связью, интернетом и гулять более 2 часов в сутки, а также уходить от дома дальше чем на 200 метров. НГС следил за ходом очередного суда над Александром Караськовым в режиме онлайн. Известного кардиохирурга Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову, тоже входившую в число топ-менеджеров клиники Мешалкина, силовики задержали в начале июня . Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области .

Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части.



Сейчас клинику возглавляет кардиохирург Александр Чернявский. Согласно приказу, он будет в статусе и.о. до начала сентября 2019 года. Чернявский пообещал, что создаст оптимальные условия для развития клиники.



Недавно Минздрав РФ отчитался об итогах весенней проверки новосибирской клиники Мешалкина, которую тогда ещё возглавлял Александр Караськов, — ведомство выяснило, что в клинике экономили на зарплатах врачей и бухгалтеров.

