Привыкли по старинке: новосибирцы проигнорировали новые терминалы для оплаты проезда в метро

Новосибирцы не оценили систему MULTIPASS, установленную в новосибирском транспорте, — проезд по её терминалам оплачивают меньше 100 пассажиров в день.

С 1 апреля до конца года в режиме пилотного проекта система работает на 10 троллейбусах маршрута № 2 «Городской аэропорт — Вокзал Новосибирск-Главный».

«Ежесуточно посредством данной системы оплачивается до трёх поездок, что составляет максимум 0,0015% от общего объёма перевозимых пассажиров», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.

