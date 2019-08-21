Привыкли по старинке: новосибирцы проигнорировали новые терминалы для оплаты проезда в метро

В апреле терминалы установили в метро и в троллейбусах № 2
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Новосибирцы не оценили систему MULTIPASS, установленную в новосибирском транспорте, — проезд по её терминалам оплачивают меньше 100 пассажиров в день.
С 1 апреля до конца года в режиме пилотного проекта система работает на 10 троллейбусах маршрута
«Ежесуточно посредством данной системы оплачивается до трёх поездок, что составляет максимум 0,0015% от общего объёма перевозимых пассажиров», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.
В метро терминалы MULTIPASS, установленные на каждой станции, работают с 23 апреля.
«Ежесуточно данной системой пользуется 70–80 пассажиров, что составляет 0,034% от общего объёма перевозок пассажиров метрополитеном», — привели данные в мэрии.
В июне в новосибирском метрополитене установили дополнительные турникеты для оплаты проезда банковскими картами, чтобы сократить очереди в час пик.