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Дороги и транспорт

Привыкли по старинке: новосибирцы проигнорировали новые терминалы для оплаты проезда в метро

Система MULTIPASS работает с апреля, но ей почти никто не пользуется

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В апреле терминалы установили в метро и в троллейбусах № 2 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирцы не оценили систему MULTIPASS, установленную в новосибирском транспорте, — проезд по её терминалам оплачивают меньше 100 пассажиров в день.

С 1 апреля до конца года в режиме пилотного проекта система работает на 10 троллейбусах маршрута № 2 «Городской аэропорт — Вокзал Новосибирск-Главный».

«Ежесуточно посредством данной системы оплачивается до трёх поездок, что составляет максимум 0,0015% от общего объёма перевозимых пассажиров», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.

В метро терминалы MULTIPASS, установленные на каждой станции, работают с 23 апреля. 

«Ежесуточно данной системой пользуется 70–80 пассажиров, что составляет 0,034% от общего объёма перевозок пассажиров метрополитеном», — привели данные в мэрии.

В июне в новосибирском метрополитене установили дополнительные турникеты для оплаты проезда банковскими картами, чтобы сократить очереди в час пик. 

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    зануда
    21 авг 2019 в 16:27

    Система MULTIPASS -- полное фуфло, что и не требовало доказательств, но кто-то уже "срубил" премии за внедрение инноваций.

    Некст
    21 авг 2019 в 16:26

    С нашей правовой незащищенностью от несанкционированных списаний денежных средств все боятся лишний раз карту из кошелька доставать.

    Петя
    21 авг 2019 в 16:27

    Лучше везде поставьте терминалы для ApplePay, Samsung Pay и прочих бесконтактных систем. Это действительно удобно - телефон с NFC поднес и прошёл.