В доме на Шевцовой рухнула крыша — доставать жильцов пришлось через чердак

В ночь на среду, 21 августа, в квартире дома № 20 на 2-й улице Шевцовой в Заельцовском районе Новосибирска рухнуло потолочное перекрытие. В соседней комнате спала женщина с ребенком.

Как пояснил корреспонденту НГС начальник участка «Центральный» ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Виктор Чичиланов, из-за обрушения жильцов — женщину и 14-летнего ребёнка — заблокировало в квартире, приехавшие спасатели эвакуировали их через чердак.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что пострадавших нет.



Виктор Чичиланов предположил, что обрушение может быть связано с капитальным ремонтом кровли. Его проводит сторонний подрядчик, выигравший конкурс, объявленный городским департаментом энергетики и ЖКХ. Сейчас управляющая компания нашла подрядчика, которая займётся ремонтом перекрытий, — городские власти выделят на это субсидию.

Также в ситуации начали разбираться следователи.

«Предварительно установлено, что в ночное время 21 августа 2019 года на третьем этаже трехэтажного дома <…> произошло полное обрушение стропил деревянного перекрытия потолка одной из комнат квартиры, в которую недавно заселилась женщина со своим 14-летним сыном. <…> Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов, и последние перешли ночевать в соседнюю комнату», — рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что следователи проводят проверку по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».



«Произведён осмотр места происшествия, уточняются и опрашиваются очевидцы инцидента. С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз. Устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование», — сообщили в Следственном управлении.



Этим летом в доме № 20 на 2-й улице Шевцовой капитально ремонтируют кровлю Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сейчас подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом крыши, разбирает завал на месте обрушения, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. «Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска из городского бюджета будет предоставлена субсидия на ремонт перекрытия. <...> Сейчас решается вопрос о предоставлении жителям квартиры № 9 жилья в маневренном фонде мэрии города Новосибирска», — передали в пресс-центре.

По его информации, закончить ремонт крыши планируют до 15 сентября. Получить комментарии от жильцов квартиры с рухнувшим перекрытием корреспонденту НГС пока не удалось.



На месте происшествия работали экстренные службы Фото: Густаво Зырянов / НГС