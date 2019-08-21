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В доме на Шевцовой рухнула крыша — доставать жильцов пришлось через чердак

За несколько часов до ЧП семья решила уйти ночевать в другую комнату — это их спасло

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Потолочное перекрытие обрушилось ночью

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В ночь на среду, 21 августа, в квартире дома № 20 на 2-й улице Шевцовой в Заельцовском районе Новосибирска рухнуло потолочное перекрытие. В соседней комнате спала женщина с ребенком.

Как пояснил корреспонденту НГС начальник участка «Центральный» ЗАО «Управляющая компания «СПАС-Дом» Виктор Чичиланов, из-за обрушения жильцов — женщину и 14-летнего ребёнка — заблокировало в квартире, приехавшие спасатели эвакуировали их через чердак.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что пострадавших нет.

Виктор Чичиланов предположил, что обрушение может быть связано с капитальным ремонтом кровли. Его проводит сторонний подрядчик, выигравший конкурс, объявленный городским департаментом энергетики и ЖКХ. Сейчас управляющая компания нашла подрядчика, которая займётся ремонтом перекрытий, — городские власти выделят на это субсидию.

Также в ситуации начали разбираться следователи.

«Предварительно установлено, что в ночное время 21 августа 2019 года на третьем этаже трехэтажного дома <…> произошло полное обрушение стропил деревянного перекрытия потолка одной из комнат квартиры, в которую недавно заселилась женщина со своим 14-летним сыном. <…> Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов, и последние перешли ночевать в соседнюю комнату», — рассказали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что следователи проводят проверку по ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

«Произведён осмотр места происшествия, уточняются и опрашиваются очевидцы инцидента. С учетом собранных материалов планируется назначение строительной и трасологической экспертиз. Устанавливаются должностные лица, ответственные за обслуживание дома и его противоаварийное обследование», — сообщили в Следственном управлении.

Этим летом в доме&nbsp;<nobr class="_">№ 20</nobr> на 2-й улице Шевцовой капитально ремонтируют кровлю

Этим летом в доме № 20 на 2-й улице Шевцовой капитально ремонтируют кровлю

Сейчас подрядчик, занимающийся капитальным ремонтом крыши, разбирает завал на месте обрушения, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска из городского бюджета будет предоставлена субсидия на ремонт перекрытия. <...> Сейчас решается вопрос о предоставлении жителям квартиры № 9 жилья в маневренном фонде мэрии города Новосибирска», — передали в пресс-центре.

По его информации, закончить ремонт крыши планируют до 15 сентября.

Получить комментарии от жильцов квартиры с рухнувшим перекрытием корреспонденту НГС пока не удалось.

На месте происшествия работали экстренные службы

На месте происшествия работали экстренные службы

В начале лета часть потолка рухнула в одном из общежитий Дзержинского района.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Ирина
    21 авг 2019 в 16:01

    "Жертв удалось избежать из-за бдительности строителей, которые производили ремонт крыши и услышали подозрительные звуки над комнатой квартиры жильцов, и последние перешли ночевать в соседнюю комнату"
    несколько раз перечитала, понятнее не стало

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 16:02

    Скоро увидим фотографии с рухнувшими стенами дома в г.Обь. Подрядчики только по бумагам опытные строители, а по факту бригада с Азии.

    Женя
    21 авг 2019 в 16:02

    Какой кошмар !!!почему в доме который в аварийном состоянии вообще люди живут?куда смотрит мэрия ?хоть не пострадал никто !!!