Могут отпустить домой: в суде снова выбирают меру пресечения для Александра Караськова

Александр Караськов даже писал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, где говорил о своей невиновности и делился мыслями, с чем связано задержание.



Караськов попросил президента разобраться и «найти справедливость», чтобы клиника Мешалкина не повторила путь НИИТО. После череды судов в отношении экс-директора НИИТО из института уволилось много сотрудников и сократилось число операций, утверждает бывший руководитель клиники Мешалкина.

