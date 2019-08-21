Могут отпустить домой: в суде снова выбирают меру пресечения для Александра Караськова

Им нельзя будет пользоваться телефонной связью, интернетом и гулять более 2 часов в сутки. И не далее чем на 200 метров от дома.
Его супругу, Ирину Бойцову, суд также отправляет под домашний арест до 19 ноября.
Суд полагает необходимым ходатайство следствия. И установить срок заключения для Александра Караськова под домашним арестом до 19 ноября 2019 года.
Суд считает возможным изменить меру пресечения на более мягкую, однако у него есть основания полагать, что Караськов и его супруга могут влиять на других фигурантов дела, передает наш корреспондент из зала суда.
Наш корреспондент передаёт из зала суда, что началось оглашение решения суда.
Александр Караськов даже писал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, где говорил о своей невиновности и делился мыслями, с чем связано задержание.
Караськов попросил президента разобраться и «найти справедливость», чтобы клиника Мешалкина не повторила путь НИИТО. После череды судов в отношении экс-директора НИИТО из института уволилось много сотрудников и сократилось число операций, утверждает бывший руководитель клиники Мешалкина.
11 июня суд Центрального района отправил на 2 месяца под стражу бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина Александра Караськова (о том, как это было, мы рассказывали в режиме онлайн). Во время оглашения решения судья заметила, что Караськов может оказать давление на участников делопроизводства и скрыться, а преступление, в котором его обвиняют, представляет собой большую общественную опасность.
5 июня суд избрал меру пресечения для Ирины Бойцовой: её отправили в СИЗО на два месяца. Суд посчитал, что обвиняемая может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. В постановлении об избрании меры пресечения говорилось о том, что ущерб от действий Ирины Бойцовой, по версии следствия, составляет не меньше 1 миллиарда 350 миллионов рублей, и что преступления топ-менеджер совершила с использованием своего служебного положения в составе организованной группы.
4 июня Караськова увезли из изолятора в горбольницу № 1 — он оказался в кардиореанимации. Тогда заседание пришлось отложить из-за тяжёлого состояния врача.
Среди тех, кто ждет оглашения решения суда в коридоре есть и дочь Александра Караськова Марина. Недавно она рассказала НГС об уголовном деле и состоянии здоровья отца и матери.
В коридоре, куда выставили журналистов, народу не много. Родственников и коллег Александра Караськова наш корреспондент не заметил.
Рассмотрев ходатайство ФСБ о проведении заседания в закрытом режиме, суд решил продолжать заседание в закрытом режиме. Журналистов пообещали пустить на оглашение результатов суда.
В суде корреспонденту НГС подтвердили, что рассмотрят ходатайство следствия, но отказались говорить, касается ли смены ареста на другую меру пресечения.
Заседание началось в 15:00. Как передаёт наш корреспондент Дмитрий Здорников из зала суда, следователь ходатайствовал о закрытом процессе, из-за содержащихся в материалах дела данных о личной жизни и заболеваниях Караськова.
Сам Александр Караськов в зале вместе с женой сидит на скамейке. Он также ходатайствовал о закрытом. Кроме них в зале присутствуют два адвоката экс-директора клиники Мешалкина.
Известного кардиохирурга Александра Караськова и его жену Ирину Бойцову, тоже входившую в число топ-менеджеров клиники Мешалкина, силовики задержали в июне. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники и его уход из Заксобрания Новосибирской области.
Супругов обвиняют в экономических преступлениях, так же как и Евгения Покушалова — заместителя директора клиники Мешалкина по научной части.