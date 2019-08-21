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Лето

Идите в лес: новосибирцам разрешили собирать кедровые орехи

До официального старта сбора за орехи могут оштрафовать

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Собирать кедровые орехи можно будет с 26 августа 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Власти Новосибирской области рассказали, когда в регионе официально разрешат собирать кедровые орехи и клюкву.

Начало официальной заготовки ягод и орехов в этом году практически совпало с прошлогодней.

«С 19 августа 2019 года жители Новосибирской области могут посещать лес для сбора дикоросов. С этого дня открыт сезон по заготовке брусники. С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи и с 9 сентября — ягоды клюквы. Тем, кто приступит к их сбору раньше установленного времени, грозит штраф», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В министерстве пояснили, что начало заготовки орехов и ягод определяют, исходя из погоды и времени их созревания. 

«Официально установленные заготовительные сроки помогут уберечь заросли ягодников и кедрачи от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Собирать ягоды и орехи можно почти во всех лесах. Но есть и запретные районы.

Запрещён сбор на кедровых лесосеменных плантациях в Искитимском и Колыванском лесничествах. Инспекторы сейчас каждый день патрулируют леса, чтобы проверить, соблюдают ли новосибирцы сроки и правила заготовки орехов и ягод.

«Напомним, что для сбора ягод запрещено использовать совки, гребни, лопатки, а также колоты для добычи кедровых шишек. Применение этих незаконных методов сбора дикоросов наносит непоправимый вред природе: ягодник теряет свою способность полноценно плодоносить на многие годы, а кедры могут легко погибнуть от грибка, который появляется в местах ударов, нанесенных колотом», — передали в министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве также уточнили, что новосибирцы могут собирать сколько угодно лесных ягод, грибов и кедровых орехов, но только если делают это для себя, а не на продажу. В противном случае предприниматель должен заключить договор на аренду лесного участка.

«Эксперты прогнозируют, что урожай дикоросов в этом году предположительно будет не ниже прошлых лет. По словам лесоводов региона, собирать клюкву лучше всего в Венгеровском, Кыштовском, Северном и Убинском районах. За брусникой следует поехать в Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский районы. Шишки следует заготавливать в Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Кыштовском и Северном районах», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Несколькими днями ранее корреспондент НГС прогулялся по продуктовому базару на самой окраине города и нашёл там фрукты по 60 рублей за килограмм.

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 17:37

    Не знал, что нужно разрешение властей собирать ягодки в лесу.

    Мрак
    21 авг 2019 в 17:34

    Вот так да, я даже не знал, что в принципе существует подобный запрет!

    4-33
    21 авг 2019 в 17:36

    Знать бы еще как надо и где можно. Наверное попробуем с местными договориться.