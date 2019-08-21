Идите в лес: новосибирцам разрешили собирать кедровые орехи

Власти Новосибирской области рассказали, когда в регионе официально разрешат собирать кедровые орехи и клюкву.

Начало официальной заготовки ягод и орехов в этом году практически совпало с прошлогодней.

«С 19 августа 2019 года жители Новосибирской области могут посещать лес для сбора дикоросов. С этого дня открыт сезон по заготовке брусники. С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи и с 9 сентября — ягоды клюквы. Тем, кто приступит к их сбору раньше установленного времени, грозит штраф», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.



В министерстве пояснили, что начало заготовки орехов и ягод определяют, исходя из погоды и времени их созревания.

«Официально установленные заготовительные сроки помогут уберечь заросли ягодников и кедрачи от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.



Собирать ягоды и орехи можно почти во всех лесах. Но есть и запретные районы.

Запрещён сбор на кедровых лесосеменных плантациях в Искитимском и Колыванском лесничествах. Инспекторы сейчас каждый день патрулируют леса, чтобы проверить, соблюдают ли новосибирцы сроки и правила заготовки орехов и ягод.

«Напомним, что для сбора ягод запрещено использовать совки, гребни, лопатки, а также колоты для добычи кедровых шишек. Применение этих незаконных методов сбора дикоросов наносит непоправимый вред природе: ягодник теряет свою способность полноценно плодоносить на многие годы, а кедры могут легко погибнуть от грибка, который появляется в местах ударов, нанесенных колотом», — передали в министерстве природных ресурсов и экологии.

