Идите в лес: новосибирцам разрешили собирать кедровые орехи

Собирать кедровые орехи можно будет с 26 августа
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Власти Новосибирской области рассказали, когда в регионе официально разрешат собирать кедровые орехи и клюкву.
Начало официальной заготовки ягод и орехов в этом году практически совпало с прошлогодней.
«С 19 августа 2019 года жители Новосибирской области могут посещать лес для сбора дикоросов. С этого дня открыт сезон по заготовке брусники. С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи и с 9 сентября — ягоды клюквы. Тем, кто приступит к их сбору раньше установленного времени, грозит штраф», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
В министерстве пояснили, что начало заготовки орехов и ягод определяют, исходя из погоды и времени их созревания.
«Официально установленные заготовительные сроки помогут уберечь заросли ягодников и кедрачи от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай», — сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Собирать ягоды и орехи можно почти во всех лесах. Но есть и запретные районы.
Запрещён сбор на кедровых лесосеменных плантациях в Искитимском и Колыванском лесничествах. Инспекторы сейчас каждый день патрулируют леса, чтобы проверить, соблюдают ли новосибирцы сроки и правила заготовки орехов и ягод.
«Напомним, что для сбора ягод запрещено использовать совки, гребни, лопатки, а также колоты для добычи кедровых шишек. Применение этих незаконных методов сбора дикоросов наносит непоправимый вред природе: ягодник теряет свою способность полноценно плодоносить на многие годы, а кедры могут легко погибнуть от грибка, который появляется в местах ударов, нанесенных колотом», — передали в министерстве природных ресурсов и экологии.
В ведомстве также уточнили, что новосибирцы могут собирать сколько угодно лесных ягод, грибов и кедровых орехов, но только если делают это для себя, а не на продажу. В противном случае предприниматель должен заключить договор на аренду лесного участка.
«Эксперты прогнозируют, что урожай дикоросов в этом году предположительно будет не ниже прошлых лет. По словам лесоводов региона, собирать клюкву лучше всего в Венгеровском, Кыштовском, Северном и Убинском районах. За брусникой следует поехать в Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский районы. Шишки следует заготавливать в Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Кыштовском и Северном районах», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.
Несколькими днями ранее корреспондент НГС прогулялся по продуктовому базару на самой окраине города и нашёл там фрукты по 60 рублей за килограмм.