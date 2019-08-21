В Новосибирск привезли два советских бомбардировщика

О том, что на реставрацию в Новосибирск привезут советский бомбардировщик Ту-2, стало известно на прошлой неделе. По словам пресс-секретаря НГТУ Юрия Лобанова, до 1949 года самолет эксплуатировался в Военно-воздушных силах СССР, а затем был передан в ВВС Китая, где прослужил до 1960–1980-х годов.

Сегодня, 21 августа, в Новосибирский государственный технический университет привезли два разобранных бомбардировщика Ту-2 — один из них восстановят до лётного состояния.

В Новосибирск привезли два самолёта, но восстанавливать будут только один: вторую машину будут тестировать на прочность.

На реставрацию уйдёт три года. В НГТУ заверяют, что после ремонта, самолёт снова будет летать

По словам Лобанова, после реставрации самолёт станет единственным в мире бомбардировщиком Ту-2 в лётном состоянии. Сейчас такие самолёты сохранились только в музеях. Реставрацией будет заниматься компания «Авиареставрация», которая базируется в НГТУ. Предположительно, на реконструкцию уйдёт три года.

«Самолёт строился для борьбы с британским флотом. Кроме того, он участвовал в корейско-китайской войне. Американцы купили самолёт у Китая. Процесс реставрации будет сложным, потому что машина долгое время находилась на открытом воздухе и металл стал хрупким. Американцы пытались сами его восстановить, но у них не получилось», — рассказал Юрий Лобанов.



Пока неизвестно, сохранились ли чертежи самолёта. Возможно, для его восстановления некоторые детали придётся воссоздавать.

Справка: Ту-2, также известный как АНТ-58 и самолет «103» — двухмоторный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик времен Второй мировой войны. Может считаться лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во Второй мировой войне, несмотря на достаточно слабый вклад в победу над Германией — трудности военного времени не позволили своевременно начать массовое производство этого самолета.

