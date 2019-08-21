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Новый ЛДС

Десятки новосибирцев вышли спасать рыбу на обмелевший берег Оби

Из новой заводи рядом с Коммунальным мостом резко ушла вода — тысячи мальков остались в лужах

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Местные жители вылавливали мальков пластиковыми стаканчиками и руками, после чего отпускали их в Обь

Фото: Антон Нелидов

Жители левобережья Новосибирска вышли спасать мальков рыбы — они оказались в западне из-за песчаной косы, которую строители нового ЛДС отсыпали у берега Оби.

Информацию о спасении рыбы на своей странице в Facebook опубликовал активист  Антон Нелидов. 

«Как у нас всё работает. Намыли косу для подводного песчаного склада. Предполагалось, что сюда будут баржами завозить песок, а отсюда земснарядом его поднимать наверх для подготовки подушки под строительство ЛДС. Однако оказалось, что речной песок дорог и не проходит в смету. Поэтому подводный склад использовать не будут».

В беседе с корреспондентом НГС Антон Нелидов рассказал, что рыба зашла в заводь, созданную косой, на нерест, а вернуться в Обь уже не смогла.

Видео Антона Нелидова

«Косу эту сделали весной, в апреле. Рыба зашла на нерест как раз в это время, и огромное количество рыбы оказалось запертой в этом заливе. Вода начала уходить резко, и весь малёк не успел оттуда уйти. А там песок, вода уходит быстро. <…> Люди, жители нашего микрорайона, пошли отдыхать и увидели это», — рассказал корреспонденту НГС Антон Нелидов.

По его словам, местные жители охотно откликнулись и вышли спасать рыбу. Некоторые вооружались пластиковыми стаканами, другие ловили мальков руками.

«Написали в чат местный, и у кого было время — все пришли туда и помогали всю эту рыбу вылавливать и отпускать в Обь. То, что было в воскресенье там — всё выловили, ничего не оставили», — добавил Антон Нелидов.

Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил. 

Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная». При этом она может оказаться не единственной новой станцией: на прошлой неделе власти заявили о необходимости ещё одной на Дзержинской ветке

В конце января 2019 года стало известно, что из федерального бюджета на строительство ЛДС выделят 3 миллиарда рублей. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, общая сумма вложений из федерального бюджета составит 3,4 миллиарда рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    лабрадор
    21 авг 2019 в 14:07

    Кто вообще эту рыбу ест? Там же одни описторхи!

    21 авг 2019 в 14:01

    виновники понесут ответственность?

    Ник
    21 авг 2019 в 14:09

    Активисты конечно молодцы ,но каждый год спадает уровень воды.Это возможно никак не связано со строительством ЛДС!