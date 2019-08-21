Десятки новосибирцев вышли спасать рыбу на обмелевший берег Оби

«Как у нас всё работает. Намыли косу для подводного песчаного склада. Предполагалось, что сюда будут баржами завозить песок, а отсюда земснарядом его поднимать наверх для подготовки подушки под строительство ЛДС. Однако оказалось, что речной песок дорог и не проходит в смету. Поэтому подводный склад использовать не будут». В беседе с корреспондентом НГС Антон Нелидов рассказал, что рыба зашла в заводь, созданную косой, на нерест, а вернуться в Обь уже не смогла.

Информацию о спасении рыбы на своей странице в Facebook опубликовал активист Антон Нелидов.

«Косу эту сделали весной, в апреле. Рыба зашла на нерест как раз в это время, и огромное количество рыбы оказалось запертой в этом заливе. Вода начала уходить резко, и весь малёк не успел оттуда уйти. А там песок, вода уходит быстро. <…> Люди, жители нашего микрорайона, пошли отдыхать и увидели это», — рассказал корреспонденту НГС Антон Нелидов.

По его словам, местные жители охотно откликнулись и вышли спасать рыбу. Некоторые вооружались пластиковыми стаканами, другие ловили мальков руками.

«Написали в чат местный, и у кого было время — все пришли туда и помогали всю эту рыбу вылавливать и отпускать в Обь. То, что было в воскресенье там — всё выловили, ничего не оставили», — добавил Антон Нелидов.

Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная». При этом она может оказаться не единственной новой станцией: на прошлой неделе власти заявили о необходимости ещё одной на Дзержинской ветке.

