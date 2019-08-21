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Полицию отправят искать боеприпасы в пунктах приёма металлолома

Облавы устроят после взрыва в Кировском районе

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Проверки решили провести после взрыва на одной из металлобаз в Кировском районе

Фото: Юлия Шипицина / НГС

В Новосибирске пройдут массовые рейды в пунктах приёма металлолома — поводом для этого стал инцидент на улице Горбаня, где при взрыве погиб рабочий. 

«Вопрос был поставлен на заседании комиссии в связи с трагическим случаем 16 августа в Кировском районе Новосибирска, когда при распиле снаряда на одном из пунктов металлолома погиб мужчина, а также в связи с обращением к председателю антитеррористической комиссии мэрии Новосибирска. Помимо обнаружения опасных боеприпасов, в отдельных пунктах приема металлов было найдено и муниципальное имущество», — объяснили в правительстве.

Губернатор Андрей Травников поручил областному управлению МВД России по Новосибирской области и Управлению Росгвардии до конца сентября провести рейды по пунктам приёма металлолома. Полиция и Росгвардия будут искать боеприпасы и их составные части. 

По данным областных властей, командование 41-й общевойсковой армии при учебных стрельбах на полигонах Новосибирского гарнизона обеспечит оцепление. Оцепление снимут только после очистки территории полигонов от невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

В прошлую пятницу в пункте сбора металлолома в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв — один человек погиб. Очевидцы утверждали, что он распиливал снаряд, но в компании, где работал погибший, это опровергли. По данным «Вторчермет Сибирь», снаряд был обезврежен, а сдетонировали остатки топлива

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    С той стороны
    21 авг 2019 в 13:45

    Интересный подход к делу ...да и вообще к решению проблемы ...это как ограбить банк и отправить полицию искать по подворотням украденные деньги , а не воров.

    вопрос
    21 авг 2019 в 13:36

    Ох и интересные находки их там ждут.
    Хотя если они заточены именно на боеприпасы, то остальное они могут и не заметить.

    21 авг 2019 в 14:01

    ну крышки от люков заодно поищите