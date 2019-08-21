Полицию отправят искать боеприпасы в пунктах приёма металлолома

В Новосибирске пройдут массовые рейды в пунктах приёма металлолома — поводом для этого стал инцидент на улице Горбаня, где при взрыве погиб рабочий.

«Вопрос был поставлен на заседании комиссии в связи с трагическим случаем 16 августа в Кировском районе Новосибирска, когда при распиле снаряда на одном из пунктов металлолома погиб мужчина, а также в связи с обращением к председателю антитеррористической комиссии мэрии Новосибирска. Помимо обнаружения опасных боеприпасов, в отдельных пунктах приема металлов было найдено и муниципальное имущество», — объяснили в правительстве.