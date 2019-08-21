Полицию отправят искать боеприпасы в пунктах приёма металлолома

Проверки решили провести после взрыва на одной из металлобаз в Кировском районе
Фото: Юлия Шипицина / НГС
В Новосибирске пройдут массовые рейды в пунктах приёма металлолома — поводом для этого стал инцидент на улице Горбаня, где при взрыве погиб рабочий.
«Вопрос был поставлен на заседании комиссии в связи с трагическим случаем 16 августа в Кировском районе Новосибирска, когда при распиле снаряда на одном из пунктов металлолома погиб мужчина, а также в связи с обращением к председателю антитеррористической комиссии мэрии Новосибирска. Помимо обнаружения опасных боеприпасов, в отдельных пунктах приема металлов было найдено и муниципальное имущество», — объяснили в правительстве.
Губернатор Андрей Травников поручил областному управлению МВД России по Новосибирской области и Управлению Росгвардии до конца сентября провести рейды по пунктам приёма металлолома. Полиция и Росгвардия будут искать боеприпасы и их составные части.
По данным областных властей, командование 41-й общевойсковой армии при учебных стрельбах на полигонах Новосибирского гарнизона обеспечит оцепление. Оцепление снимут только после очистки территории полигонов от невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
В прошлую пятницу в пункте сбора металлолома в Кировском районе Новосибирска произошёл взрыв — один человек погиб. Очевидцы утверждали, что он распиливал снаряд, но в компании, где работал погибший, это опровергли. По данным «Вторчермет Сибирь», снаряд был обезврежен, а сдетонировали остатки топлива.