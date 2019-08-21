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Хоккейная «Сибирь» избавилась от двух игроков: один из них выступал за команду три сезона

Нападающих Глеба Зырянова и Александра Локтева отправили играть за новокузнецкий «Металлург»

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Глеб Зырянов (слева) и Александр Локтев (справа) будут выступать в Высшей хоккейной лиге

Фото: каналы HCSibir, metallurgnk / youtube.com

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» покинули два игрока.

«Нападающие Глеб Зырянов и Александр Локтев командированы в Высшую хоккейную лигу — в новокузнецкий "Металлург"», — сообщила сегодня пресс-служба ХК «Сибирь».

Согласно информации на сайте «Сибири», 27-летний нападающий Глеб Зырянов провёл в новосибирской команде три сезона — на его счету 78 матчей в КХЛ. В минувшем сезоне хоккекист сыграл за «Сибирь» 32 матча и набрал в общей сложности семь очков, забив два гола и сделав пять результативных передач.

22-летний центральный нападающий Александр Локтев в сезоне 2016/2017 был капитаном новосибирской команды «Сибирские снайперы», которая выступает в Молодёжной хоккейной лиге. Сезон 2017/2018 форвард провёл в Вывшей хоккейной лиге, играя за ангарский «Ермак» и новокузнецкий «Металлург». Весной 2018 года «Сибирь» объявила о том, что Локтев пополнит её состав, но в итоге следующий сезон он опять провёл в новокузнецком «Металлурге». 

При этом сегодня стало известно, что в «Сибирь» возвращается 34-летний защитник Олег Пиганович, который покинул клуб в межсезонье.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    1111
    21 авг 2019 в 13:29

    Укрепление возможно только из Аксененко и Новопашина!!!

    гостьЯ
    21 авг 2019 в 13:27

    фу, как грубо, "избавились"...

    Изя
    21 авг 2019 в 13:14

    Ну вот теперь то точно заиграем!