Хоккейная «Сибирь» избавилась от двух игроков: один из них выступал за команду три сезона

Согласно информации на сайте «Сибири», 27-летний нападающий Глеб Зырянов провёл в новосибирской команде три сезона — на его счету 78 матчей в КХЛ. В минувшем сезоне хоккекист сыграл за «Сибирь» 32 матча и набрал в общей сложности семь очков, забив два гола и сделав пять результативных передач.

«Нападающие Глеб Зырянов и Александр Локтев командированы в Высшую хоккейную лигу — в новокузнецкий "Металлург"», — сообщила сегодня пресс-служба ХК «Сибирь».

22-летний центральный нападающий Александр Локтев в сезоне 2016/2017 был капитаном новосибирской команды «Сибирские снайперы», которая выступает в Молодёжной хоккейной лиге. Сезон 2017/2018 форвард провёл в Вывшей хоккейной лиге, играя за ангарский «Ермак» и новокузнецкий «Металлург». Весной 2018 года «Сибирь» объявила о том, что Локтев пополнит её состав, но в итоге следующий сезон он опять провёл в новокузнецком «Металлурге».

При этом сегодня стало известно, что в «Сибирь» возвращается 34-летний защитник Олег Пиганович, который покинул клуб в межсезонье.