Художник нарисовал солдата с девочкой на торце хрущёвки под Новосибирском

В Бердске на торце пятиэтажки появилось изображение фронтовика с девочкой на руках. Граффити в городе-спутнике Новосибирска сделал художник Андрей Кукшев на здании по улице Островского, 1А. Сегодня, 21 августа, он полностью закончил работу.

Художник получил городской грант на свой проект — 100 тысяч рублей на рисунок и «Школу граффити». «Пришлось стенку обрабатывать, чтобы всё хорошо выглядело и долговечно было <...> Хотелось передать ту радость и атмосферу победы, то, что наш народ совершил такой подвиг <...> У меня давно была такая мечта — сделать торец здания», — рассказал корреспонденту НГС граффити-художник Андрей Кукшев.



Картина заняла 200 квадратных метров — высотой полностью в пять этажей. На работу Кукшев потратил две недели. И до этого провёл мастер-классы для молодёжи в «Школе граффити». «Все деньги ушли на краску, потому что для "Школы граффити" помещение было от отдела молодёжи города Бердска. И соответственно я провёл бесплатно мастер-классы: пять занятий по два часа», — добавил художник. За основу своих граффити он взял фото, которое случайно увидел в интернете. По данным сайта «Военный альбом», который собирает фотографии времён ВОВ, снимок сделан в освобождённой Праге. «Чешская девочка играет с советским офицером, капитаном танковых войск. Вокруг — жители Праги, приветствующие советские войска, освободившие город. Место съемки: Прага, Чехословакия. Время съемки: май 1945-го. Автор: К. Вачура (K. Vacura)», — говорится в описании к фото. Автор сайта «Военный альбом», где оно было размещено, рассказал, что отсканировал его из старого печатного альбома. «Купил его случайно в букинистическом. Печатный альбом "На вечные времена" ("Na vecne casy") вышел в Праге в 1965 году к 20-летию освобождения Чехословакии советскими войсками. В нем содержится несколько сотен фотографий, сделанных жителями Чехословакии в майские дни 1945 года. Книга не документальная, точных описаний там нет, под фото только трогательные тексты», — рассказал корреспонденту НГС автор сайта «Военный альбом» Станислав Жарков.