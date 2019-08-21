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Художник нарисовал солдата с девочкой на торце хрущёвки под Новосибирском

На работу у Андрея Кукшева ушло две недели

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Картина заняла площадь 200 квадратных метров

Фото: Андрей Кукшев, waralbum.ru

В Бердске на торце пятиэтажки появилось изображение фронтовика с девочкой на руках. Граффити в городе-спутнике Новосибирска сделал художник Андрей Кукшев на здании по улице Островского, 1А. Сегодня, 21 августа, он полностью закончил работу.

Художник получил городской грант на свой проект — 100 тысяч рублей на рисунок и «Школу граффити».

«Пришлось стенку обрабатывать, чтобы всё хорошо выглядело и долговечно было <...> Хотелось передать ту радость и атмосферу победы, то, что наш народ совершил такой подвиг <...> У меня давно была такая мечта — сделать торец здания», — рассказал корреспонденту НГС граффити-художник Андрей Кукшев.

Картина заняла 200 квадратных метров — высотой полностью в пять этажей. На работу Кукшев потратил две недели. И до этого провёл мастер-классы для молодёжи в «Школе граффити».

«Все деньги ушли на краску, потому что для "Школы граффити" помещение было от отдела молодёжи города Бердска. И соответственно я провёл бесплатно мастер-классы: пять занятий по два часа», — добавил художник.

За основу своих граффити он взял фото, которое случайно увидел в интернете. По данным сайта «Военный альбом», который собирает фотографии времён ВОВ, снимок сделан в освобождённой Праге.

«Чешская девочка играет с советским офицером, капитаном танковых войск. Вокруг — жители Праги, приветствующие советские войска, освободившие город. Место съемки: Прага, Чехословакия. Время съемки: май 1945-го. Автор: К. Вачура (K. Vacura)», — говорится в описании к фото.

Автор сайта «Военный альбом», где оно было размещено, рассказал, что отсканировал его из старого печатного альбома.

«Купил его случайно в букинистическом. Печатный альбом "На вечные времена" ("Na vecne casy") вышел в Праге в 1965 году к 20-летию освобождения Чехословакии советскими войсками. В нем содержится несколько сотен фотографий, сделанных жителями Чехословакии в майские дни 1945 года. Книга не документальная, точных описаний там нет, под фото только трогательные тексты», — рассказал корреспонденту НГС автор сайта «Военный альбом» Станислав Жарков.

В июле объёмные граффити в виде робота, держащего в руке лопату, появились на одном из технических зданий НГТУ. Их нарисовали в рамках фестиваля «Графит Науки».

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Из погреба
    21 авг 2019 в 21:54

    Была одержана Великая победа, а теперь живём хуже немцев и, вообще, почти всех в Европе. Страна лежит в руинах, везде толпы бездомных, нищих, приезжих неведомо откуда в поисках лучшей доли. Новое жильё не строится, развитие околонулевое, дороги старые лишь ремонтируются и то кое-как, заводы стоят, рабочие места во всех сферах сокращаются, благодаря автоматизации. Да, здравствует Новый Мир!

    Я не робот
    21 авг 2019 в 21:56

    Художник предал либеральные ценности современного творческого бомонда. Так, креаклы?

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 21:52

    Вот грамотеи. Под Новосибирском - это в канализации или в метро. А картину он нарисовал в Бердске.