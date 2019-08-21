Содрали даже обои: многодетная семья сбежала из съемной квартиры, забрав мебель и технику хозяев

Жительница Новосибирска сдала квартиру семье с детьми. Когда они решили съехать, то сняли ручки с окон, ободрали обои и забрали с собой вещи — утверждает хозяйка

Жительница Новосибирска Евгения К. сдала квартиру на улице Твардовского многодетной семье в октябре 2018 года — спустя почти 10 месяцев квартиранты сказали, что не могут платить, а после сбежали из квартиры и забрали с собой посуду, технику, постельное бельё и даже хозяйскую швабру.

По словам Евгении, в прошлом году она решила сдать квартиру и обратилась в риелторское агентство недвижимости, которое находится на КСМ — она не хотела рисковать и сдавать без договора. Когда все документы были оформлены, в квартиру заехали Сергей и Валерия Л. с двумя детьми, вскоре у супругов родился третий ребёнок.



«Мы заключили официальный договор, риелтор получила денежные средства, они паспорта [показали], всё как положено, всё заплатили. Показались приличными людьми, с ними была её мама. За неё платила мама, она ругалась с мужем, мать платила исправно каждый месяц, никаких проблем не было. <...> Брали с них копейки, всего 11 500 за квартиру в 42 квадратных метра», — рассказала корреспонденту НГС Евгения К.

По словам хозяйки, проблемы начались в августе. Сергей и Валерия сообщили, что у них финансовые трудности, и попросили отсрочку — Евгения разрешила квартирантам платить частями, так как в семье трое маленьких детей. После они сообщили, что переезжают из Новосибирска в Искитимский район.

Передать ключи Евгении К. они договорились 21 августа, однако хозяйка решила заглянуть в квартиру накануне — так она узнала, что жильцов уже нет, а вещи хозяйки они прихватили с собой.

Как утверждает Евгения, пока квартиранты жили, у неё не было никаких нареканий по чистоте Фото: Евгения К.

«Я решила въехать в эту квартиру, вчера приехала замерить кухню, чтобы начать ремонт. Звоню в звонок — звонок отключен, стучу — никто не открывает, звоню на телефоны — недоступны. Раз никто не отвечает, я открываю дверь, а там всё пусто, даже тряпки, половик забрали. Вынесли по мелочи, с таким даже в полицию не пойдёшь: гладильную доску — она стоит до тысячи, сушилку напольную — она рублей 700, старую плиту, у которой работает только одна конфорка — да я б её и так отдала. Забрали подушку, одеяла, вешалку из IKEA, даже штору в ванной, полочку из ванной. Утюг и старенький телевизор», — перечисляет Евгения вещи, которых она недосчиталась.

Из квартиры также пропала коробка с вещами Евгении, которая хранилась в одной из комнат, но по договорённости с жильцами они ими не пользовались. Также, по словам Евгении, с окон сняли ручки, а с некоторых стен ободрали обои. Свои ключи Сергей и Валерия Л. бросили в почтовый ящик. Общий ущерб Евгения оценивает примерно в 30 тысяч рублей, плюс жильцы накопили долг 7 тысяч рублей по коммунальным услугам. Хозяйка квартиры признаётся, что даже готова была бесплатно отдать старую мебель и вещи, если бы они попросили. Сейчас Евгения нашла ещё трёх бывших арендодателей, которые ранее сдавали Сергею и Валерии квартиры — они рассказывают аналогичные истории. Вместе они надеются найти сбежавшую семью. Корреспондент НГС нашла профили квартирантов в социальных сетях, но к моменту написания новости страницы были уже удалены. Оба известных автору номера телефонов семьи сейчас выключены.



Юристы считают, что в в подобных случаях владельцам жилья необходимо писать заявления в полицию. «Необходимо всё зафиксировать, сразу же связаться с участковым, конкретно описать те вещи, которые были украдены, по их мнению. Желательно привлечь свидетелей, которые так или иначе смогут подтвердить. Это дело уголовное, не гражданское. Если вдруг обнаруживаются скрытые дефекты после арендаторов, например проломлена стена и скрыта чем-нибудь, то эти моменты нужно фиксировать», — комментирует юрист Городского юридического центра Владислав Батуев.