Мать ребёнка в инвалидной коляске добилась установки пандуса в школе

Елена воспитывает двух детей. Младший Егор может передвигаться только на инвалидной коляске
Фото: Елена Пилюгина
Жительница Бердска Елена Пилюгина добилась установки пандуса к школе
У её четырехлетнего сына Егора инвалидность. Он ходит в детский сад при школе — попасть в него можно лишь через центральное крыльцо, поднявшись по восьми высоким ступенькам. Мальчик с ДЦП передвигается только на коляске, а год назад он не мог без неё даже сидеть.
По словам Пилюгиной, внимание на проблему обратили после прошлогоднего скандала в конце октября, когда охранник школы не только не помог ей поднять коляску с Егором, но и не пустил внутрь здания. Сторож, по словам сибирячки, сказал ей, что ему запретили пропускать детей в колясках. Сибирячка записала заявление работника о том, что он не обязан ей помогать, и обратилась в прокуратуру и к директору школы.
«Когда возник вопрос, должны охранники, не должны [поднимать по ступенькам детей в инвалидной коляске], я обратилась в прокуратуру насчёт поведения охранника и его должностных полномочий и об отсутствии пандуса. В этом году только весной школа, я видела [в документах] у прокуратуры, отправила запрос в администрацию о выделении денежных средств на установку пандуса», — рассказала корреспонденту НГС Елена Пилюгина.
Женщина говорит, что не раз обсуждала проблему с пандусом с директором школы, а также пожаловалась и на поведение охранника. Он за грубость получил дисциплинарное взыскание, но продолжил работать.
Спустя почти год после скандала пандус установили. В школе уверяют, что он будет полностью готов к 1 сентября.
«Осталось только его покрасить и там ещё кое-что завершить маленечко, и всё. Просто погодные условия не позволяют. Должны к 1 сентября завершить. Нам в муниципальное задание включили, поэтому пандус появился», — рассказала корреспонденту НГС директор общеобразовательной школы
На установку пандуса, по словам директора, потратили 180 тысяч рублей.
В начале августа многодетной матери из Новосибирска Ирине Скрипниковой, в одиночку воспитывающей в том числе 6-летнего сына с тяжёлыми болезнями, спустя годы ожиданий и судов с мэрией выдали квартиру в Кировском районе. Только в новом жилье совсем не оказалось отделки и даже минимальных удобств.
В январе авиакомпания заставила беспомощную пассажирку выйти из самолёта без коляски и получила за это штраф. Женщина заранее предупреждала, что ей нужна будет помощь после посадки в Новосибирске.