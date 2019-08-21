Рубрики
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 66.78
eur 73.98

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 66.78
eur 73.98

Все новости

Все новости
Город

Мать ребёнка в инвалидной коляске добилась установки пандуса в школе

Ольга Пилюгина на руках носила коляску с сыном и столкнулась с хамством охранника

Поделиться

564
5 Обсудить

Елена воспитывает двух детей. Младший Егор может передвигаться только на инвалидной коляске

Фото: Елена Пилюгина

Жительница Бердска Елена Пилюгина добилась установки пандуса к школе № 3 «Пеликан». 

У её четырехлетнего сына Егора инвалидность. Он ходит в детский сад при школе — попасть в него можно лишь через центральное крыльцо, поднявшись по восьми высоким ступенькам. Мальчик с ДЦП передвигается только на коляске, а год назад он не мог без неё даже сидеть. 

По словам Пилюгиной, внимание на проблему обратили после прошлогоднего скандала в конце октября, когда охранник школы не только не помог ей поднять коляску с Егором, но и не пустил внутрь здания. Сторож, по словам сибирячки, сказал ей, что ему запретили пропускать детей в колясках. Сибирячка записала заявление работника о том, что он не обязан ей помогать, и обратилась в прокуратуру и к директору школы.

«Когда возник вопрос, должны охранники, не должны [поднимать по ступенькам детей в инвалидной коляске], я обратилась в прокуратуру насчёт поведения охранника и его должностных полномочий и об отсутствии пандуса. В этом году только весной школа, я видела [в документах] у прокуратуры, отправила запрос в администрацию о выделении денежных средств на установку пандуса», — рассказала корреспонденту НГС Елена Пилюгина.

Женщина говорит, что не раз обсуждала проблему с пандусом с директором школы, а также пожаловалась и на поведение охранника. Он за грубость получил дисциплинарное взыскание, но продолжил работать.

На строительство пандуса было потрачено 180 тысяч рублей

На строительство пандуса было потрачено 180 тысяч рублей

Спустя почти год после скандала пандус установили. В школе уверяют, что он будет полностью готов к 1 сентября.

«Осталось только его покрасить и там ещё кое-что завершить маленечко, и всё. Просто погодные условия не позволяют. Должны к 1 сентября завершить. Нам в муниципальное задание включили, поэтому пандус появился», — рассказала корреспонденту НГС директор общеобразовательной школы № 3 «Пеликан» Людмила Музыкина.

На установку пандуса, по словам директора, потратили 180 тысяч рублей.

В начале августа многодетной матери из Новосибирска Ирине Скрипниковой, в одиночку воспитывающей в том числе 6-летнего сына с тяжёлыми болезнями, спустя годы ожиданий и судов с мэрией выдали квартиру в Кировском районе. Только в новом жилье совсем не оказалось отделки и даже минимальных удобств.

В январе авиакомпания заставила беспомощную пассажирку выйти из самолёта без коляски и получила за это штраф. Женщина заранее предупреждала, что ей нужна будет помощь после посадки в Новосибирске. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дети-инвалидыдоступная среда

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    21 авг 2019 в 14:52

    На центральных каналах все плохо только на Украине,у нас все хорошо,инвалиды всем довольны...

    С той стороны
    21 авг 2019 в 14:48

    голова , Не выдерживает такие новости.. голосуйте за КПРФ ! от народа партия ..я точно Вам горю.. такого бардака не будет больше !