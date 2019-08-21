Мать ребёнка в инвалидной коляске добилась установки пандуса в школе

Жительница Бердска Елена Пилюгина добилась установки пандуса к школе № 3 «Пеликан». У её четырехлетнего сына Егора инвалидность. Он ходит в детский сад при школе — попасть в него можно лишь через центральное крыльцо, поднявшись по восьми высоким ступенькам. Мальчик с ДЦП передвигается только на коляске, а год назад он не мог без неё даже сидеть. По словам Пилюгиной, внимание на проблему обратили после прошлогоднего скандала в конце октября, когда охранник школы не только не помог ей поднять коляску с Егором, но и не пустил внутрь здания. Сторож, по словам сибирячки, сказал ей, что ему запретили пропускать детей в колясках. Сибирячка записала заявление работника о том, что он не обязан ей помогать, и обратилась в прокуратуру и к директору школы.

«Когда возник вопрос, должны охранники, не должны [поднимать по ступенькам детей в инвалидной коляске], я обратилась в прокуратуру насчёт поведения охранника и его должностных полномочий и об отсутствии пандуса. В этом году только весной школа, я видела [в документах] у прокуратуры, отправила запрос в администрацию о выделении денежных средств на установку пандуса», — рассказала корреспонденту НГС Елена Пилюгина. Женщина говорит, что не раз обсуждала проблему с пандусом с директором школы, а также пожаловалась и на поведение охранника. Он за грубость получил дисциплинарное взыскание, но продолжил работать.

На строительство пандуса было потрачено 180 тысяч рублей Фото: Елена Пилюгина

Спустя почти год после скандала пандус установили. В школе уверяют, что он будет полностью готов к 1 сентября. «Осталось только его покрасить и там ещё кое-что завершить маленечко, и всё. Просто погодные условия не позволяют. Должны к 1 сентября завершить. Нам в муниципальное задание включили, поэтому пандус появился», — рассказала корреспонденту НГС директор общеобразовательной школы № 3 «Пеликан» Людмила Музыкина.