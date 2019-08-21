Две машины всмятку: врачи скорой помощи приехали на место ДТП на Советской

Корреспондент НГС направил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску с просьбой уточнить подробности аварии. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

По информации очевидцев последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте», ДТП случилось около 11:00. Очевидцы сообщают, что водителю «Тойоты» понадобилась помощь врачей.

Утром 21 августа на перекрёстке улиц Советской и Писарева в Центральном районе Новосибирска столкнулись машины Toyota Premio и Renault Logan — на месте работали врачи скорой помощи.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас скорость движения машин на перекрёстке упала до 15 км/ч.

Если вы стали очевидцем аварии на углу Советской и Писарева, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00.

Вчера, 20 августа, пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось в 14:20 на пешеходном переходе у дома на 9-й Гвардейской дивизии, 1 рядом с ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска.

