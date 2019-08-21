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Дороги и транспорт

Две машины всмятку: врачи скорой помощи приехали на место ДТП на Советской

Иномарки не поделили дорогу на перекрёстке с Писарева

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После удара врачам пришлось оказывать помощь одному из водителей

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром 21 августа на перекрёстке улиц Советской и Писарева в Центральном районе Новосибирска столкнулись машины Toyota Premio и Renault Logan — на месте работали врачи скорой помощи.

По информации очевидцев последствий аварии в социальной сети «ВКонтакте», ДТП случилось около 11:00. Очевидцы сообщают, что водителю «Тойоты» понадобилась помощь врачей.

Корреспондент НГС направил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску с просьбой уточнить подробности аварии. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Из-за аварии проехать по перекрёстку стало сложнее

Из-за аварии проехать по перекрёстку стало сложнее

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас скорость движения машин на перекрёстке упала до 15 км/ч.

Если вы стали очевидцем аварии на углу Советской и Писарева, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00. 

Вчера, 20 августа, пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось в 14:20 на пешеходном переходе у дома на 9-й Гвардейской дивизии, 1 рядом с ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ЫЫЫ
    21 авг 2019 в 11:52

    Таксисты считают себя бессмертными.

    Ананий
    21 авг 2019 в 11:53

    ГИБДД, а вы где? УБЕР долбанный и яндекс опять на дороге что попало творят. Пора рейд делать.