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Город

Город ларьков: Новосибирск стал лидером по количеству киосков и павильонов

2ГИС насчитал в городе почти 3 тысячи маленьких торговых точек

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По количеству киосков Новосибирск обошёл даже Санкт-Петербург

Фото: Стас Соколов / НГС

2ГИС проанализировал специализацию и динамику роста уличных ларьков и киосков в 15 крупнейших городах России. По общему количеству этих объектов Новосибирск занял второе место в стране, уступив только Москве.

Аналитики 2ГИС сравнили, как изменилось число таких торговых точек с июля 2016 года по июль 2019 года. Информацию о расположении и специализации киосков специалисты сервиса собирали вручную, регулярно обходя город. Всего за три года число киосков в 15 российских городах-миллионниках выросло на 31% — с 22 182 до 28 224 объектов.

Сильнее всего количество киосков увеличилось в Волгограде и Воронеже (рост — на 76% и 48% соответственно). Самая низкая динамика — в Санкт-Петербурге и Омске (13% и 10%). Новосибирск по этому показателю оказался в середине списка — рост на 27%.

2ГИС посчитал не только число киосков, но и их специализацию в каждом городе&nbsp;

2ГИС посчитал не только число киосков, но и их специализацию в каждом городе 

Если посмотреть на количество объектов, то Новосибирск уступил только Москве по числу таких объектов и с большим запасом опередил все остальные города. В Новосибирске 2ГИС насчитал 2988 киосков. Даже Санкт-Петербург с его почти 5-миллионным населением серьезно отстал — там 2030 киосков. В Екатеринбурге объектов этого типа почти вдвое меньше, чем в Новосибирске — 1648. Занимающий третье место по общему количеству киосков Воронеж (2439) также серьезно отстает от Новосибирска.

Иногда киоски могут принимать самые неожиданные формы

Иногда киоски могут принимать самые неожиданные формы

2ГИС выяснил и основную специализацию киосков — как оказалось, она сильно отличается от города к городу. Так, в Москве и Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде чаще всего встречаются киоски с прессой и другой печатной продукцией, а в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже лидируют киоски с фастфудом.

В Новосибирске лидером оказались киоски с овощами и фруктами (426 штук), а также маленькие закусочные (301). Третье место занимают точки с мороженым (282).

Классический «комок» образца 1990-х практически исчез после запрета продажи пива и сигарет в подобных объектах&nbsp;

Классический «комок» образца 1990-х практически исчез после запрета продажи пива и сигарет в подобных объектах 

История киосков в Новосибирске полна драматизма. В первой половине 2000-х новосибирские власти утвердили обширный список улиц, на которых было запрещено размещение нестационарных объектов. Это серьезно затормозило развитие уличной торговли, которая в то время расцвела, например в Москве. В результате киоски начали активно открываться на улицах, где таких запретов не было, что привело к появлению целых галерей объектов такого типа. Так получилось, например, на улице Геодезической, на площади Маркса, на улице Перевозчикова и др.

Самой организованной частью киосков можно считать общепит. Здесь работает сразу несколько крупных сетей

Самой организованной частью киосков можно считать общепит. Здесь работает сразу несколько крупных сетей

В начале 2010-х в городе появились специализированные компании, которые научились жить в новых условиях и стали открывать уличные павильоны, сдавая их в аренду торговцам или предприятиям общепита. Это дало серьезный толчок для роста количества подобных объектов.

В 2013 году в Новосибирске вступил в силу запрет на продажу в киосках пива и табака, что привело к закрытию или переформатированию большинства привычных для того времени точек с универсальным ассортиментом (кроме пива и табака они торговали кондитерскими изделиями, товарами личной гигиены и т. д.). Многие освободившиеся таким образом точки заняли продавцы фруктов и микрокофейни. 

В этом году владельцы гостиницы «Центральная» из маленьких павильонов собрали целую «гастрономическую улицу»&nbsp;

В этом году владельцы гостиницы «Центральная» из маленьких павильонов собрали целую «гастрономическую улицу» 

Самой организованной частью новосибирских киосков можно считать фастфуд. Здесь действуют крупные сети с десятками стандартизированных объектов. Так, у сети «Дядя Дёнер», по данным 2ГИС, сейчас в городе 82 павильона, у «Русских блинов» — 62, у «Подорожника» — 45. Этим летом владельцы гостиницы «Центральная» даже соорудили у себя на заднем дворе целую улочку киосков с едой.

Павильоны можно укрупнять просто, приварив один небольшой ларёк к другому

Павильоны можно укрупнять просто, приварив один небольшой ларёк к другому

Киосками как форматом торговли пользуются и крупные владельцы недвижимости, поскольку это самый простой способ получить дополнительную прибыль от эксплуатации торгового или делового центра. Так, рядом с ГУМом, например, выстроены целых три небольших кластера. Их конфигурация периодически меняется. Недавно несколько киосков, которые раньше стояли в ряд один за одним, были стянуты в одно место, и сейчас рабочие делают из него один большой павильон. 

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    С той стороны
    21 авг 2019 в 12:35

    Ни город, а торговый ряд на барахолке ...за МкаДом .

    21 авг 2019 в 12:36

    Осталось еще на Маркса ,где раньше кольцо трамвайное было ,ларьков снова налепить с сигаретами ,сникерсами , соком
    юпи,презервативами ,спиртом Роял и ликером Амаретто ,как в 90 годы

    Гость
    21 авг 2019 в 12:36

    Мэра надо менять