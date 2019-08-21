Схватились за дозиметры: новосибирские экологи опровергли скачки радиационного фона

Синоптики, спасатели и эксперты-экологи говорят, что поводов для паники нет

Жители Новосибирска начали обсуждать в социальных сетях информацию о повышении радиационного фона спустя почти 2 недели после взрыва во время военных испытаний вблизи поселка Нёнокса в Архангельской области — в областном управлении МЧС уверяют, что поводов для паники и нагнетания нет. Чрезвычайное происшествие на территории воинской части под Архангельском случилось 8 августа. Почти сразу начала поступать информация о повышении радиационного фона в районе аварии и ближайших населённых пунктах. Минобороны, проводившее испытания, не прокомментировало ситуацию.

На днях информацию о том, что радиоактивное облако из Архангельской области могло достичь юга Сибири, включая Новосибирск, разместил в своём твиттере секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо. Он же отметил, что вскоре после инцидента у берегов Северного моря перестали предоставлять данные несколько станций замера радиации. Ближайшая из них — в Залесово Алтайского края, на расстоянии менее 300 км от Новосибирска.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

На фоне событий в Архангельской области в социальных сетях Новосибирска начали появляться сообщения о том, что радиоактивное облако дошло и до Сибири. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что поводов для паники нет, а верить одиночным сообщениям не стоит.

В социальных сетях периодически выкладывают фото дозиметров, на которых радиационный фон в Новосибирске превышен Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«Специалисты МЧС России призывают граждан верить не единичным публикациям и пользователям в социальных сетях, а проверенным источникам. В особенности органам власти. Население информацию должно принимать из проверенных источников. На сегодняшний день нет никаких оснований для панических настроений», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

О том, что поводов для паники нет, говорит и доцент кафедры инженерных проблем экологии Новосибирского государственного технического университета Виктор Александров. Учёный уверен, что радиационный выброс в Архангельской области был мизерным и не мог дойти до Новосибирска. «Ни в одном кошмарном сне, чтобы локальный источник радионуклидов… Архангельск — это от нас около 5 тысяч километров. Когда был взрыв на ЧАЭС — был выброс сотни тонн [радиоактивных частиц]. А в этом источнике [говорится о полигоне вблизи Нёноксы] — это смешно! Там само-то изделие, наверное, сотни килограмм весит, не то что радиационная начинка. <…> Там не было такого запаса делящегося материала, радиоактивного, который мог бы долететь до Новосибирской области», — рассказал корреспонденту НГС доцент НГТУ Виктор Александров. Не заметили повышения радиационного фона и частные компании, которые занимаются промышленными замерами радиации в Новосибирске. Так, в компании «Экология Сибири» сказали, что никаких скачков радиации в последнее время не было.

«Все как и было. Никаких ощутимых изменений нет. Мы проводим замеры точечно, по заявкам, но никаких изменений мы не видим. <…> Всё в рамках ПДК и Санпина. Пока явного повода для беспокойства у нас нет», — рассказали в компании.

В Службе мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления гидрометеорологии корреспонденту НГС пояснили, что для города нормальный уровень гамма-фона составляет 30 микрорентген в час. По информации учреждения, уже несколько лет в городе не было никаких превышений радиационного фона. «Служба мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС ведёт многолетнее ежедневное наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на 10 стационарных постах. Наблюдаем именно гамма-фон на территории города Новосибирска. Для города нормальный фон составляет 30 микрорентген в час. За городом — 35. Мы эту радиацию измеряем. На протяжении ряда лет обстановка радиационная в городе спокойная. Проблем нет. Есть локальные источники загрязнения, но и они не превышают норму в 30 микрорентген в час. Средний уровень в Новосибирске варьируется от 12 до 17 микрорентген в час. Летом фон немного больше за счёт погодных условий. <…> В последние две недели никаких скачков не было», — рассказали в Службе мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС.