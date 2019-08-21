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Схватились за дозиметры: новосибирские экологи опровергли скачки радиационного фона

Эксперты заявили, что до Новосибирска не могло дойти грязное облако из Архангельской области

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Синоптики, спасатели и эксперты-экологи говорят, что поводов для паники нет

Фото: архив НГС

Жители Новосибирска начали обсуждать в социальных сетях информацию о повышении радиационного фона спустя почти 2 недели после взрыва во время военных испытаний вблизи поселка Нёнокса в Архангельской области — в областном управлении МЧС уверяют, что поводов для паники и нагнетания нет.

Чрезвычайное происшествие на территории воинской части под Архангельском случилось 8 августа. Почти сразу начала поступать информация о повышении радиационного фона в районе аварии и ближайших населённых пунктах. Минобороны, проводившее испытания, не прокомментировало ситуацию.

На днях информацию о том, что радиоактивное облако из Архангельской области могло достичь юга Сибири, включая Новосибирск, разместил в своём твиттере секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо. Он же отметил, что вскоре после инцидента у берегов Северного моря перестали предоставлять данные несколько станций замера радиации. Ближайшая из них — в Залесово Алтайского края, на расстоянии менее 300 км от Новосибирска.  

На фоне событий в Архангельской области в социальных сетях Новосибирска начали появляться сообщения о том, что радиоактивное облако дошло и до Сибири. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что поводов для паники нет, а верить одиночным сообщениям не стоит.

В социальных сетях периодически выкладывают фото дозиметров, на которых радиационный фон в Новосибирске превышен

В социальных сетях периодически выкладывают фото дозиметров, на которых радиационный фон в Новосибирске превышен

«Специалисты МЧС России призывают граждан верить не единичным публикациям и пользователям в социальных сетях, а проверенным источникам. В особенности органам власти. Население информацию должно принимать из проверенных источников. На сегодняшний день нет никаких оснований для панических настроений», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

О том, что поводов для паники нет, говорит и доцент кафедры инженерных проблем экологии Новосибирского государственного технического университета Виктор Александров. Учёный уверен, что радиационный выброс в Архангельской области был мизерным и не мог дойти до Новосибирска.

«Ни в одном кошмарном сне, чтобы локальный источник радионуклидов… Архангельск — это от нас около 5 тысяч километров. Когда был взрыв на ЧАЭС — был выброс сотни тонн [радиоактивных частиц]. А в этом источнике [говорится о полигоне вблизи Нёноксы] — это смешно! Там само-то изделие, наверное, сотни килограмм весит, не то что радиационная начинка. <…> Там не было такого запаса делящегося материала, радиоактивного, который мог бы долететь до Новосибирской области», — рассказал корреспонденту НГС доцент НГТУ Виктор Александров.

Не заметили повышения радиационного фона и частные компании, которые занимаются промышленными замерами радиации в Новосибирске. Так, в компании «Экология Сибири» сказали, что никаких скачков радиации в последнее время не было.

«Все как и было. Никаких ощутимых изменений нет. Мы проводим замеры точечно, по заявкам, но никаких изменений мы не видим. <…> Всё в рамках ПДК и Санпина. Пока явного повода для беспокойства у нас нет», — рассказали в компании.

В Службе мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления гидрометеорологии корреспонденту НГС пояснили, что для города нормальный уровень гамма-фона составляет 30 микрорентген в час. По информации учреждения, уже несколько лет в городе не было никаких превышений радиационного фона.

«Служба мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС ведёт многолетнее ежедневное наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на 10 стационарных постах. Наблюдаем именно гамма-фон на территории города Новосибирска. Для города нормальный фон составляет 30 микрорентген в час. За городом — 35. Мы эту радиацию измеряем. На протяжении ряда лет обстановка радиационная в городе спокойная. Проблем нет. Есть локальные источники загрязнения, но и они не превышают норму в 30 микрорентген в час. Средний уровень в Новосибирске варьируется от 12 до 17 микрорентген в час. Летом фон немного больше за счёт погодных условий. <…> В последние две недели никаких скачков не было», — рассказали в Службе мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС.

Западно-Сибирское УГМС предоставляет ежемесячный отчёт о радиационной обстановке в регионе. Данные за август ещё не опубликованы. 

Корреспондент НГС направил запрос в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой рассказать о текущей радиационной обстановке в городе. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Недавно крупный пожар произошел в воинской части под Красноярском: из-за взрывов на складе боеприпасов пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Погиб один военнослужащий.

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 13:05

    Про Чернобыль тоже сначала так говорили. Типа всё под контролем, нет повода для беспокойства. А во что это потом вылилось?

    Гость
    21 авг 2019 в 13:07

    Час от часу не легче. С одной стороны несёт дым, с другой радиацию... Такое впечатление что нас специально травят. Как в старом советском анекдоте: "а дустом вы их не пробовали?" Фраза, что надо верить "проверенным источникам" - органам власти - не вызывает ничего, кроме гомерического хохота. О том, как эти "проверенные источники" дезинформировали население в пятьдесят седьмом или даже в восемьдесят шестом, уже давно известно.

    лена путина
    21 авг 2019 в 13:07

    песков сказал что надо верить президенту! я вот поверила, а он подписал закон о повышении пенсионного возраста, а ведь обещал, что пока он президент... вот прочитала: "Президент России Владимир Путин 19 августа, во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что никакого повышения радиационного фона поле взрыва в Северодвинске нет, как и нет никакой угрозы для местных жителей.

    «Все власти работают с тем, чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», — подчеркнул представитель Кремля." везде всё хорошо?