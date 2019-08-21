В «Сибирь» вернулся защитник, который покинул клуб в межсезонье

34-летний Олег Пиганович играет на позиции защитника
Фото: НГС
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал годичный контракт с 34-летним защитником Олегом Пигановичем — он покинул клуб в межсезонье.
Информация о подписании контракта появилась в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».
«Защитник Олег Пиганович с нами ещё на год! Надеемся на помощь в оборонительных порядках!» — сообщили в пресс-службе клуба.
Видео: ХК «Сибирь» / vk.com/hcsibir1962
Возвращение Пигановича в состав клуба сопроводили короткой видеозаписью, на которой к традиционному джерси «Сибири» пришивают фамилию защитника.
ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно.