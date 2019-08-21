Рубрики
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 66.78
eur 73.98

Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 66.78
eur 73.98

Все новости

Все новости
Спорт

В «Сибирь» вернулся защитник, который покинул клуб в межсезонье

В новосибирскую команду вернулся 34-летний Олег Пиганович

Поделиться

317
1 Обсудить

34-летний Олег Пиганович играет на позиции защитника

Фото: НГС

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал годичный контракт с 34-летним защитником Олегом Пигановичем — он покинул клуб в межсезонье.

Информация о подписании контракта появилась в официальной группе ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте».

«Защитник Олег Пиганович с нами ещё на год! Надеемся на помощь в оборонительных порядках!» — сообщили в пресс-службе клуба.

Видео: ХК «Сибирь» / vk.com/hcsibir1962

Возвращение Пигановича в состав клуба сопроводили короткой видеозаписью, на которой к традиционному джерси «Сибири» пришивают фамилию защитника.

ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон ещё 1 мая — традиционно в хоккее в это время открывается трансферное окно.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирьхоккей

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Честный
    21 авг 2019 в 10:22

    На кой нам знать про эту Сибирь, большинству до фени на эту команду и её результаты. Публикуйте в разделе спорт, кому надо посмотрят. Сибирь то, сибирь се, скоро будем знать кто когда пописял или покакал