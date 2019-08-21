В «Сибирь» вернулся защитник, который покинул клуб в межсезонье

Честный 21 авг 2019 в 10:22

На кой нам знать про эту Сибирь, большинству до фени на эту команду и её результаты. Публикуйте в разделе спорт, кому надо посмотрят. Сибирь то, сибирь се, скоро будем знать кто когда пописял или покакал