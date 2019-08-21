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В Новосибирской области произошло землетрясение

Сейсомологи зафиксировали подземные толчки недалеко от Искитима

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Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от деревни Девкино

Фото: Юлия Шипицина / НГС

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Новосибирской области.

«Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на юге Новосибирской области вечером во вторник в 21 километре восточнее города Искитим», — сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. 

По оперативным данным, землетрясение произошло в 21:43 по новосибирскому времени. Эпицентр находился примерно в 5 километрах от деревни Девкино, передаёт информагентство.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли предоставить оперативные комментарии по поводу случившегося землетрясения.

Дополнение: Как сообщили корреспонденту НГС в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в районе разработки месторождений угля. Но при этом учёные уверены, что это было именно землетрясение, а не взрывы. 

«В этой зоне породы мягче, чем в Кузбассе, и [при проведении взрывных работ] они магнитуду дают существенно меньше», – отметили в Алтае-Саянском филиале.

В декабре 2018 года землетрясение произошло в Краснозёрском районе Новосибирской области. Сейсмические события в этих местах регистрируют крайне редко. 

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Zюzюkа
    21 авг 2019 в 09:10

    Вот! У меня камень с души упал! Не могло от вечерней баночки пивка меня так покачивать! А теперь всё ясно. Сейсмологам спасибо за восстановление гармонии и покоя ;)

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 09:17

    Надо было направить корреспондента в деревню Девкино, чтобы он передавал с места событий.

    лена путина
    21 авг 2019 в 09:31

    а в искитиме то землетрясение заметили?