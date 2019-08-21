В Новосибирской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в пяти километрах от деревни Девкино
Фото: Юлия Шипицина / НГС
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Новосибирской области.
«Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на юге Новосибирской области вечером во вторник в 21 километре восточнее города Искитим», — сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По оперативным данным, землетрясение произошло в 21:43 по новосибирскому времени. Эпицентр находился примерно в 5 километрах от деревни Девкино, передаёт информагентство.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли предоставить оперативные комментарии по поводу случившегося землетрясения.
Дополнение: Как сообщили корреспонденту НГС в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксированы в районе разработки месторождений угля. Но при этом учёные уверены, что это было именно землетрясение, а не взрывы.
«В этой зоне породы мягче, чем в Кузбассе, и [при проведении взрывных работ] они магнитуду дают существенно меньше», – отметили в Алтае-Саянском филиале.
В декабре 2018 года землетрясение произошло в Краснозёрском районе Новосибирской области. Сейсмические события в этих местах регистрируют крайне редко.