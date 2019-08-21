В Новосибирской области произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Новосибирской области.

«Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на юге Новосибирской области вечером во вторник в 21 километре восточнее города Искитим», — сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По оперативным данным, землетрясение произошло в 21:43 по новосибирскому времени. Эпицентр находился примерно в 5 километрах от деревни Девкино, передаёт информагентство.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли предоставить оперативные комментарии по поводу случившегося землетрясения.

