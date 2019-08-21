На Советском шоссе построили новый мост для пешеходов

В ночь на среду, 21 августа, на Советском шоссе, соединяющем Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

Фото со смонтированным мостом редакции НГС предоставила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог. Более подробно о проведённой работе в пресс-службе обещали рассказать позже.

Чтобы смонтировать пролёт, в ночь на 21 августа Советское шоссе перекрыли. Закрытый участок можно было объехать по улицам Снежной и Лесной в посёлке Мичуринский.