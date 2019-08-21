На Советском шоссе построили новый мост для пешеходов

Прошедшей ночью рабочие установили новый пешеходный мост
Фото: Территориальное управление автомобильных дорог
В ночь на среду, 21 августа, на Советском шоссе, соединяющем Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.
Фото со смонтированным мостом редакции НГС предоставила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог. Более подробно о проведённой работе в пресс-службе обещали рассказать позже.
Чтобы смонтировать пролёт, в ночь на 21 августа Советское шоссе перекрыли. Закрытый участок можно было объехать по улицам Снежной и Лесной в посёлке Мичуринский.
Как сообщали в Территориальном управлении автомобильных дорог, перекрытие Советского шоссе должно было продлиться до 6:00. При этом утром в редакцию НГС поступило несколько сообщений о том, что ограничение к этому времени ещё не сняли и в час пик водители были вынуждены стоять в пробке на объездной дороге.
«Я где-то без двадцати восемь, проснувшись, обнаружил, что мы свернули на Мичуринский. Посмотрел в 2ГИС – там было обозначено перекрытие. <…> Часов в девять, в начале десятого, [по данным приложения,] оно уже было снято», – рассказал корреспонденту НГС пассажир одного из автобусов.
По словам пассажира, от кондуктора он узнал, что на объездную дорогу автобус свернул, потому что на Советском шоссе стояли автоинспекторы.