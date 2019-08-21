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На Советском шоссе построили новый мост для пешеходов

Ради этого магистраль перекрывали на всю ночь

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Прошедшей ночью рабочие установили новый пешеходный мост 

Фото: Территориальное управление автомобильных дорог

В ночь на среду, 21 августа, на Советском шоссе, соединяющем Кировский и Советский районы Новосибирска, рабочие смонтировали новый пешеходный мост — четыре года назад этот мост снёс китайский грузовик, проехавший под ним с поднятым кузовом.

Фото со смонтированным мостом редакции НГС предоставила пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог. Более подробно о проведённой работе в пресс-службе обещали рассказать позже.

Чтобы смонтировать пролёт, в ночь на 21 августа Советское шоссе перекрыли. Закрытый участок можно было объехать по улицам Снежной и Лесной в посёлке Мичуринский. 

Как сообщали в Территориальном управлении автомобильных дорог, перекрытие Советского шоссе должно было продлиться до 6:00. При этом утром в редакцию НГС поступило несколько сообщений о том, что ограничение к этому времени ещё не сняли и в час пик водители были вынуждены стоять в пробке на объездной дороге. 

«Я где-то без двадцати восемь, проснувшись, обнаружил, что мы свернули на Мичуринский. Посмотрел в 2ГИС – там было обозначено перекрытие. <…> Часов в девять, в начале десятого, [по данным приложения,] оно уже было снято», – рассказал корреспонденту НГС пассажир одного из автобусов.

По словам пассажира, от кондуктора он узнал, что на объездную дорогу автобус свернул, потому что на Советском шоссе стояли автоинспекторы.

Советское шоссе перекрыли с вечера

Советское шоссе перекрыли с вечера

В утренний час пик водители встали в пробку в посёлке Мичуринский

В утренний час пик водители встали в пробку в посёлке Мичуринский

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Гость
    21 авг 2019 в 10:05

    По нему ни кто ни когда не ходил!!! в 50 метрах светофор и пешеходный переход)))
    Деньги на ветер....

    741
    21 авг 2019 в 10:24

    Ну хоть сегодня по дамбе нормально проехать можно было. Осталось узнать - когда уже параллельно плотине построят не менее 4х полосный мост с эстакадой?! Ведь как никак на несколько триллионов денег только газа страна продала.

    Фото пользователя
    21 авг 2019 в 09:57

    НГС, в заголовке ошибка: новый мост построили для автомобилистов, чтобы им не пришлось лишний раз останавливаться.