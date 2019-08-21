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Дороги и транспорт

Улицы в центре города перекроют на шесть часов ради парада студентов

Масштабный праздник состоится в первую субботу сентября

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В прошлом году «Парад российского студенчества» прошёл в 50 городах страны, в том числе и в Новосибирске, хотя раньше его проводили только в Москве

Фото: Александр Ощепков / архив НГС

В Новосибирске пройдёт «Парад российского студенчества» — в день его проведения в центре города на несколько часов перекроют улицы.

Праздник состоится в первую субботу сентября.

«Согласовать министерству образования Новосибирской области (далее – организатор) проведение 7 сентября 2019 года <...> "Парада российского студенчества"», – говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.

Согласно этому документу, в связи с парадом с 17:00 до 23:00 для проезда закроют 17 улиц:

— Красный проспект на участке от Гоголя до Советской; 

— улицу Ядринцевскую на участке от Мичурина до Красного проспекта;

— улицу Депутатскую на участке от Серебренниковской до Красного проспекта; 

— Вокзальную магистраль на участке от проспекта Димитрова до Советской; 

— улицу Орджоникидзе на участке от Советской до Мичурина; 

— улицу Ленина на участке от Советской до площади Ленина; 

— улицу Щетинкина на участке от Красного проспекта до Серебренниковской; 

— улицу Максима Горького на участке от Советской до Серебренниковской; 

— Октябрьскую магистраль на участке от Каменской до Красного проспекта; 

— улицу Кирова на участке от Восхода до Каменской; 

— улицу Чаплыгина на участке от Советской до Красного проспекта; 

— улицу Октябрьскую на участке от Советской до Серебренниковской; 

— улицу Коммунистическую на участке от Советской до Серебренниковской; 

— улицу Свердлова на участке от Советской до ул. Серебренниковской; 

— улицу Сибревкома на участке от Серебренниковской до Красного проспекта;

— улицу Спартака на участке от Советской до Красного проспекта; 

— улицу Каинскую на участке от Серебренниковской до Красного проспекта.

Дороги в центре города перекроют на шесть часов

В прошлом году в Новосибирске также проходил «Парад российского студенчества» — в нём приняли участие около шести тысяч человек. Колонна студентов прошла от ГПНТБ до площади Ленина, где состоялась основная часть праздника с клятвой, выступлением «Хором Турецкого» и фейерверком.

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перекрытие улицпарад студенчества

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    21 авг 2019 в 08:34

    Парад бывает геев, а студенты - зимой

    KBY
    21 авг 2019 в 08:30

    А может проведем парад там, где уже все перерыто и приостановлено движение?

    Инспектр
    21 авг 2019 в 08:54

    Зачем нам эти понаехавшие чудики? От них в городе много мусора.