Улицы в центре города перекроют на шесть часов ради парада студентов

В Новосибирске пройдёт «Парад российского студенчества» — в день его проведения в центре города на несколько часов перекроют улицы.



Праздник состоится в первую субботу сентября.

«Согласовать министерству образования Новосибирской области (далее – организатор) проведение 7 сентября 2019 года <...> "Парада российского студенчества"», – говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.

Согласно этому документу, в связи с парадом с 17:00 до 23:00 для проезда закроют 17 улиц:

— Красный проспект на участке от Гоголя до Советской;