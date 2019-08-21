Улицы в центре города перекроют на шесть часов ради парада студентов

В прошлом году «Парад российского студенчества» прошёл в 50 городах страны, в том числе и в Новосибирске, хотя раньше его проводили только в Москве
Фото: Александр Ощепков / архив НГС
В Новосибирске пройдёт «Парад российского студенчества» — в день его проведения в центре города на несколько часов перекроют улицы.
Праздник состоится в первую субботу сентября.
«Согласовать министерству образования Новосибирской области (далее – организатор) проведение 7 сентября 2019 года <...> "Парада российского студенчества"», – говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска.
Согласно этому документу, в связи с парадом с 17:00 до 23:00 для проезда закроют 17 улиц:
— Красный проспект на участке от Гоголя до Советской;
— улицу Ядринцевскую на участке от Мичурина до Красного проспекта;
— улицу Депутатскую на участке от Серебренниковской до Красного проспекта;
— Вокзальную магистраль на участке от проспекта Димитрова до Советской;
— улицу Орджоникидзе на участке от Советской до Мичурина;
— улицу Ленина на участке от Советской до площади Ленина;
— улицу Щетинкина на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;
— улицу Максима Горького на участке от Советской до Серебренниковской;
— Октябрьскую магистраль на участке от Каменской до Красного проспекта;
— улицу Кирова на участке от Восхода до Каменской;
— улицу Чаплыгина на участке от Советской до Красного проспекта;
— улицу Октябрьскую на участке от Советской до Серебренниковской;
— улицу Коммунистическую на участке от Советской до Серебренниковской;
— улицу Свердлова на участке от Советской до ул. Серебренниковской;
— улицу Сибревкома на участке от Серебренниковской до Красного проспекта;
— улицу Спартака на участке от Советской до Красного проспекта;
— улицу Каинскую на участке от Серебренниковской до Красного проспекта.
Дороги в центре города перекроют на шесть часов
В прошлом году в Новосибирске также проходил «Парад российского студенчества» — в нём приняли участие около шести тысяч человек. Колонна студентов прошла от ГПНТБ до площади Ленина, где состоялась основная часть праздника с клятвой, выступлением «Хором Турецкого» и фейерверком.