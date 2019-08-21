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Дороги и транспорт

Два рейса из Новосибирска в Иркутск задержали из-за плохой погоды

Причиной задержки стал туман

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В Иркутске введена процедура ограниченной видимости

Фото: Александр Ощепков / НГС

В аэропорту Толмачёво задержали два рейса из Новосибирска в Иркутск. Причиной стала плохая погода.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс авиакомпании S7 5231 должен был вылететь в 21:20 во вторник, 20 августа. Однако вылет был перенесён на 7:30 утра 21 августа.

Рейс должен был вылететь вчера вечером

Рейс должен был вылететь вчера вечером

«Задерживается по метеоусловиям Иркутска. Туман», — прокомментировали корреспонденту НГС в новосибирском аэропорту.

В справочной службе аэропорта «Иркутск» информацию о задержке рейса также подтвердили, а также сообщили, что из Новосибирска по тем же причинам не может вылететь ещё один самолёт авиакомпании S7 5227. Он должен был улететь из Толмачёво в 2:40, однако вылет перенесли на 6:30.

«У нас введена сейчас процедура ограниченной видимости», — пояснили в диспетчерской.

Вчера три самолёта, летевших из Москвы в Томск, внепланово приземлились в Новосибирске из-за густого тумана.

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