Два рейса из Новосибирска в Иркутск задержали из-за плохой погоды

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс авиакомпании S7 5231 должен был вылететь в 21:20 во вторник, 20 августа. Однако вылет был перенесён на 7:30 утра 21 августа.

«Задерживается по метеоусловиям Иркутска. Туман», — прокомментировали корреспонденту НГС в новосибирском аэропорту.



В справочной службе аэропорта «Иркутск» информацию о задержке рейса также подтвердили, а также сообщили, что из Новосибирска по тем же причинам не может вылететь ещё один самолёт авиакомпании S7 5227. Он должен был улететь из Толмачёво в 2:40, однако вылет перенесли на 6:30.