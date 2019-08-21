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Мой дом

На ОбьГЭСе более 100 домов остались без света

Произошло аварийное отключение электричества

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Отключение произошло в 23:20

Фото: Александр Ощепков / НГС

Поздно вечером во вторник, 20 августа, в Советском районе Новосибирска, в микрорайоне ОбьГЭС, произошло аварийное отключение электричества. В результате без света остались 117 домов.

По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:20 произошло аварийное отключение из-за повреждения линии трансформаторной подстанции. Под отключение попали частные дома на улицах Молодости, Сторожева, Энгельса и Берёзовской.

Без света остались 117 домов

Без света остались 117 домов

По данным информационного портала, электричество в дома вернётся только в половине второго ночи.

В конце июля в Первомайском районе без света остались более 700 домов. Тогда отключились сразу 14 трансформаторных подстанций.

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