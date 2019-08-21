На ОбьГЭСе более 100 домов остались без света

Отключение произошло в 23:20
Фото: Александр Ощепков / НГС
Поздно вечером во вторник, 20 августа, в Советском районе Новосибирска, в микрорайоне ОбьГЭС, произошло аварийное отключение электричества. В результате без света остались 117 домов.
По информации портала «Мой Новосибирск», в 23:20 произошло аварийное отключение из-за повреждения линии трансформаторной подстанции. Под отключение попали частные дома на улицах Молодости, Сторожева, Энгельса и Берёзовской.
По данным информационного портала, электричество в дома вернётся только в половине второго ночи.
В конце июля в Первомайском районе без света остались более 700 домов. Тогда отключились сразу 14 трансформаторных подстанций.