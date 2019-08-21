Аналитики назвали район Новосибирска с самой дешёвой арендой жилья

Первомайский район оказался единственным в Новосибирске, где за год упали цены на аренду жилья: разница составила 7%. Сегодня снять однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 11 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики N1.RU.

В остальных районах цены либо выросли, либо почти не изменились. Рекордсменами по росту стоимости аренды стали Дзержинский и Советский районы, где «однёшки» стали дороже в среднем на 6,7% и 6,8% соответственно (16 тысяч и 15,8 тысячи рублей в месяц).



На втором месте — Железнодорожный район, где аренда подорожала на 4% — с 18,1 тысячи до 18,8 тысячи рублей в месяц за квартиру. Третью строчку занял Калининский район: там аренда квартиры обойдётся в среднем в 13,8 тысячи рублей в месяц — на 3% дороже, чем в прошлом году.

