Аналитики назвали район Новосибирска с самой дешёвой арендой жилья

Большое количество объявлений о сдаче в аренду маленьких квартир специалисты объясняют ипотечным бумом
Фото: архив НГС
Первомайский район оказался единственным в Новосибирске, где за год упали цены на аренду жилья: разница составила 7%. Сегодня снять однокомнатную квартиру здесь можно в среднем за 11 тысяч рублей в месяц, подсчитали аналитики N1.RU.
В остальных районах цены либо выросли, либо почти не изменились. Рекордсменами по росту стоимости аренды стали Дзержинский и Советский районы, где «однёшки» стали дороже в среднем на 6,7% и 6,8% соответственно (16 тысяч и 15,8 тысячи рублей в месяц).
На втором месте — Железнодорожный район, где аренда подорожала на 4% — с 18,1 тысячи до 18,8 тысячи рублей в месяц за квартиру. Третью строчку занял Калининский район: там аренда квартиры обойдётся в среднем в 13,8 тысячи рублей в месяц — на 3% дороже, чем в прошлом году.
«В основой части города средние расценки на аренду за год практически не изменились. Исключение — Советский и Дзержинский районы, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Вероятно, повышение цен здесь вызвано приближением нового учебного года, которое сильно подстёгивает спрос со стороны студентов, особенно в Советском районе».
В целом по городу аренда однокомнатной квартиры сегодня будет стоить 15,6 тысячи рублей в месяц, двушки — 20,7 тысячи, а трёшки — 26,4 тысячи рублей.
При этом объявлений об аренде за год стало больше почти на 40%, заметили аналитики. Больше всего вариантов прибавилось в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах, здесь доля «однёшек» выросла до 80% от всего числа предложений. По предположению специалистов N1.RU, это может быть связано с ипотечным бумом последних лет, при котором ежемесячный платёж банку может оказаться ниже платежа по аренде.
Ещё в июне, по данным аналитиков, в Новосибирске пустовало множество арендных квартир — иногда до 20 в одном доме.