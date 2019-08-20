«Она мечтала не зря»: сибиряк расклеил на остановках объявления о мечте девочки, умершей от рака

Сибиряк расклеивает на остановках Новосибирска объявления с монетами, которые можно потратить на проезд
Фото: Михаил
Житель Новосибирской области Михаил присоединился к флешмобу #мечтаСониРыбиной — он расклеивает на остановках Новосибирска объявления с монетами, которые горожане могут взять, если им не хватает на проезд.
В октябре 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о мечте 10-летней Сони Рыбиной, болеющей раком.
«Если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели рубли, 2, 5, 10 — на тот случай, чтобы люди, которым не хватает на проезд, могли отрывать и доезжать до дома», — цитирует слова девочки волонтёр организации «Надежда — детям».
Однако Соня Рыбина умерла в январе. После этого объявления с рассказом о её мечте и монетами стали появляться в разных городах. А недавно к флешмобу присоединился и Новосибирск.
Как рассказал корреспонденту НГС Михаил, он не знал, что оказался одним из первых сибиряков, кто решил начать расклеивать объявления в Новосибирске, и просто хотел сделать доброе дело.
«Я не знаю, от кого это пошло. Я просто посчитал, что это хорошая тема. Просто посчитал, что так должно быть, с нас не убудет помочь доброму делу. Это сможет сделать каждый. Я на "Фейсбуке" недели две-три назад сообщил [о своём решении]. Я подумал, просто кто-нибудь в России захочет, не надеялся даже, что кто-то обратит внимание. Мы все заняты такими пустяками», — считает Михаил.
Он отметил, что клеил объявления только на остановке «Большевистская», так как сам имеет вторую группу инвалидности и не может ездить по городу чаще.
«У себя в Кудряшах я не стал. Подумал: "Узнают и увидят, начнут прикалываться". Сейчас знаете какие люди, тем более в деревне. Может быть, кто-нибудь это прочитает и повторит — уже будет польза. Я был бы рад», — заметил сибиряк.
В марте 2019 года петербургская организация «Надежда — детям» запустила флешмоб #мечтаСониРыбиной. К нему уже успели присоединиться жители 49 городов России, Казахстана и Украины.
В 2018 году новосибирцы подхватили массовый флешмоб #РакНеЗаразен — так они поддержали больных детей, которых из-за рака пытались выселить из дома. 12 августа стало известно, что новосибирский журналист и литературный критик Елена Макеенко умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.