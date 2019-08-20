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Милота

«Она мечтала не зря»: сибиряк расклеил на остановках объявления о мечте девочки, умершей от рака

Михаил не решился оставлять объявления у себя в Кудряшах, боясь, что его не поймут

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Сибиряк расклеивает на остановках Новосибирска объявления с монетами, которые можно потратить на проезд

Фото: Михаил

Житель Новосибирской области Михаил присоединился к флешмобу #мечтаСониРыбиной — он расклеивает на остановках Новосибирска объявления с монетами, которые горожане могут взять, если им не хватает на проезд.

В октябре 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» рассказали о мечте 10-летней Сони Рыбиной, болеющей раком. 

«Если сделать так, чтобы на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели рубли, 2, 5, 10 — на тот случай, чтобы люди, которым не хватает на проезд, могли отрывать и доезжать до дома», — цитирует слова девочки волонтёр организации «Надежда — детям».

Однако Соня Рыбина умерла в январе. После этого объявления с рассказом о её мечте и монетами стали появляться в разных городах. А недавно к флешмобу присоединился и Новосибирск. 

Как рассказал корреспонденту НГС Михаил, он не знал, что оказался одним из первых сибиряков, кто решил начать расклеивать объявления в Новосибирске, и просто хотел сделать доброе дело.

«Я не знаю, от кого это пошло. Я просто посчитал, что это хорошая тема. Просто посчитал, что так должно быть, с нас не убудет помочь доброму делу. Это сможет сделать каждый. Я на "Фейсбуке" недели две-три назад сообщил [о своём решении]. Я подумал, просто кто-нибудь в России захочет, не надеялся даже, что кто-то обратит внимание. Мы все заняты такими пустяками», — считает Михаил.

Он отметил, что клеил объявления только на остановке «Большевистская», так как сам имеет вторую группу инвалидности и не может ездить по городу чаще. 

«У себя в Кудряшах я не стал. Подумал: "Узнают и увидят, начнут прикалываться". Сейчас знаете какие люди, тем более в деревне. Может быть, кто-нибудь это прочитает и повторит — уже будет польза. Я был бы рад», — заметил сибиряк.

В марте 2019 года петербургская организация «Надежда — детям» запустила флешмоб #мечтаСониРыбиной. К нему уже успели присоединиться жители 49 городов России, Казахстана и Украины.

В 2018 году новосибирцы подхватили массовый флешмоб #РакНеЗаразен — так они поддержали больных детей, которых из-за рака пытались выселить из дома. 12 августа стало известно, что новосибирский журналист и литературный критик Елена Макеенко умерла после длительной борьбы с онкологическим заболеванием

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    блондинка
    20 авг 2019 в 22:12

    Спасибо тебе добрый милый человек.В наше время почему-то многие считают это проявлением ненормальности, странности. А по мне -это и есть нормальное человеческое поведение...

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 22:05

    Рубрика "Милота". Вы там что курите, уроды?

    Гость
    20 авг 2019 в 22:17

    самопиар это и не более, вы сами подумайте бомжи/алкаши/нарки/люмпены увидев это тупо сорвут ВСЁ особо изощрённые пойдут за ним и будут богатеть на флакончик боярки. индивид решивший делать эту чушь либо негодяй пиарщик либо не очень далёкий человек. хотите помочь начните со своего подъезда уверяю всегда найдеться старик которому нужна помощь! лоботрясы !