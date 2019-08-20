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Страна и мир

«Люди, вы почему такие свиньи?»: фотограф снял Караканский бор без прикрас

Ужас, оставшийся после туристов в знаменитом лесу под Новосибирском, — в подборке из 10 фото

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Филипп Васильев часто фотографирует сибирскую природу — на этот раз он поехал в Караканский бор, где застал удручающую картину

Фото: Филипп Васильев

Новосибирский фотограф Филипп Васильев, снимающий природу, опубликовал эмоциональный пост о загаженном мусором Караканском бору — отдыхающие оставляют множество пластика и отходов. В администрации Ордынского района признали, что проблему победить почти невозможно.

Филипп Васильев опубликовал в Instagram пост «Люди! Вы почему такие свиньи?» после поездки в Караканский бор Новосибирской области — его возмутили кучи мусора и пластиковые бутылки, оставленные туристами среди сосен. Он пояснил корреспонденту НГС, что сделал фотографии не в самом туристическом месте у баз отдыха, а на участке между Завьялово и Абрашино.

«Буквально через каждые 50 метров по всему побережью располагаются замечательные блага цивилизации для справления нужд. Посередине трёх-четырех деревьев выкопана яма, и всё это дело обтянуто плёнкой-стрейч, полиэтиленовой плетёнкой, баннером или любым другим пластиком. Разве сложно перед отъездом освободить деревья от пленки, а яму закопать?

Особого внимания заслуживает произведение неведомого архитектора, созданное с применением резинового матраса, и замечательная конструкция, ныне исчезнувшая, где способом крепления "стен" к деревьям послужили прикрученные саморезами пластиковые пробки. В ногу себе саморез вкрути, друг»,

 — описал свои впечатления Филипп Васильев.

После поездки в лес фотограф опубликовал возмущённый пост&nbsp;

После поездки в лес фотограф опубликовал возмущённый пост 

Он коснулся и темы умывальников из грязных пластиковых бутылок, которые туристы не увозят после отдыха, и закопанного «клада» из пластика, который не разлагается сотни лет.

«Я понимаю, планету уже не спасти. Или не на нашем веку. Весь пластик, произведённый человеком, рано или поздно окажется в воде, в почве или загрязнит атмосферу. Но давайте хотя бы об эстетике позаботимся, а? ⠀

Одну локальную свалку мы постарались ликвидировать. Рассортировали мусор на металл, стекло и пластик. Стекло частично и весь пластик вывезли, металл оставили догнивать кучкой, закопать его было нечем. 

Забрали мусора столько, сколько позволил свободный объём багажника и наличие мусорных мешков. Весь Каракан убрать не смогли, извините», — заключил автор поста.

Туристы оставляют мусор после себя в Караканском бору далеко не один год

Туристы оставляют мусор после себя в Караканском бору далеко не один год

Корреспондент НГС дозвонилась до первого заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Юрия Крауса. Он согласился, что загрязнение Караканского бора — действительно серьёзная проблема, которую пытается решить не только администрация, но и региональное министерство природных ресурсов и экологии, а также волонтёры-экологи.

В администрации Ордынского района говорят, что мусор убирают и власти, и волонтёры, но он появляется вновь

В администрации Ордынского района говорят, что мусор убирают и власти, и волонтёры, но он появляется вновь

«Это менталитет граждан, не более того, — приехать и бросить после себя мусор, моё мнение. А кто приехал — у него уже появляется позыв: «Я приехал, а тут бутылки валяются, и я свои добавлю. 

Конечно, будут и министерство природы, и муниципалитеты это всё убирать, понимаете, но глава не поедет с машиной и после каждого отдыхающего не будет целыми днями ездить по берегу и собирать этот мусор.

Мусор убирают волонтёры. Если бы можно было сделать эту зону рекреационной, кому-то отдать в пользование, чтобы они следили, вот тогда бы люди боролись — за плату. Тогда туда просто не будут пускать кого попало, и не будут люди мусорить. Но насколько это правильно?» — высказался в беседе с НГС первый замглавы района Юрий Краус.

Волонтёры будут снова убирать мусор в лесу — следующие акции назначены на 8 и 22 сентября&nbsp;

Волонтёры будут снова убирать мусор в лесу — следующие акции назначены на 8 и 22 сентября 

Как рассказали НГС в отделе внешних коммуникаций регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», акция по очистке бора проходила 3 августа — после обращения вице-президента Фонда защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт» Юлии Ломако. Следующие акции запланированы на 8 и 22 сентября года.

На днях министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предложило сделать парком территорию с выгоревшим лесом в Караканском бору. Экологи настаивают, что парк тут делать нельзя, и просят сохранить Каракан целиком. 

А в середине июля НГС рассказывал о жителе села Быстровка Евгении Бутышеве, который решил убирать пляж у водохранилища. Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает — в итоге отходы попадают в Обское море. 

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    КОММЕНТАРИИ (88)

    20 авг 2019 в 21:04

    Поставьте контейнеры через 200 метров чище будет а ЛЮДЕЙ винить не надо ЛЮДИ у нас нормальные работать с обществом надо

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 21:05

    Судя по фото -реально свиньи ,тут от увиденного другого определения им и не дашь!Хорошо что фотограф это вынес на общественное порицание!Еще бы фото этих свиней в студию!

    Марина
    20 авг 2019 в 21:09

    Наконец-то проблема абсолютного туристического свинства стала интересна не только жителям, которые видят это каждый день и живут с этим. Осенью, мы убираем этот гадюшник!!! Каждый год!!! Объять необъятное невозможно!!! Нам никто не помогает!!! Мне совершенно непонятно как можно жить по принципу - после нас хоть потоп. В чем сложность убрать за собой мусор. То, что происходит на побережье Караканского бора - не передать ни словами, ни этими фото. Приезжайте и посмотрите!!! Обращение к нашим властям - сделайте что-нибудь!!! Запретите, сделайте платным отдых - на хоть что- нибудь, что решит проблему загрязнения. К сожалению, нет чистоплотных и порядочных туристов!!! А наших усилий по сохранению чистоты просто не хватает!!!