«Люди, вы почему такие свиньи?»: фотограф снял Караканский бор без прикрас

Филипп Васильев часто фотографирует сибирскую природу — на этот раз он поехал в Караканский бор, где застал удручающую картину

Новосибирский фотограф Филипп Васильев, снимающий природу, опубликовал эмоциональный пост о загаженном мусором Караканском бору — отдыхающие оставляют множество пластика и отходов. В администрации Ордынского района признали, что проблему победить почти невозможно.

Филипп Васильев опубликовал в Instagram пост «Люди! Вы почему такие свиньи?» после поездки в Караканский бор Новосибирской области — его возмутили кучи мусора и пластиковые бутылки, оставленные туристами среди сосен. Он пояснил корреспонденту НГС, что сделал фотографии не в самом туристическом месте у баз отдыха, а на участке между Завьялово и Абрашино.



«Буквально через каждые 50 метров по всему побережью располагаются замечательные блага цивилизации для справления нужд. Посередине трёх-четырех деревьев выкопана яма, и всё это дело обтянуто плёнкой-стрейч, полиэтиленовой плетёнкой, баннером или любым другим пластиком. Разве сложно перед отъездом освободить деревья от пленки, а яму закопать?

Особого внимания заслуживает произведение неведомого архитектора, созданное с применением резинового матраса, и замечательная конструкция, ныне исчезнувшая, где способом крепления "стен" к деревьям послужили прикрученные саморезами пластиковые пробки. В ногу себе саморез вкрути, друг», — описал свои впечатления Филипп Васильев.

После поездки в лес фотограф опубликовал возмущённый пост Фото: Филипп Васильев

Он коснулся и темы умывальников из грязных пластиковых бутылок, которые туристы не увозят после отдыха, и закопанного «клада» из пластика, который не разлагается сотни лет.

«Я понимаю, планету уже не спасти. Или не на нашем веку. Весь пластик, произведённый человеком, рано или поздно окажется в воде, в почве или загрязнит атмосферу. Но давайте хотя бы об эстетике позаботимся, а? ⠀



Одну локальную свалку мы постарались ликвидировать. Рассортировали мусор на металл, стекло и пластик. Стекло частично и весь пластик вывезли, металл оставили догнивать кучкой, закопать его было нечем. Забрали мусора столько, сколько позволил свободный объём багажника и наличие мусорных мешков. Весь Каракан убрать не смогли, извините», — заключил автор поста.



Туристы оставляют мусор после себя в Караканском бору далеко не один год Фото: Филипп Васильев

Корреспондент НГС дозвонилась до первого заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области Юрия Крауса. Он согласился, что загрязнение Караканского бора — действительно серьёзная проблема, которую пытается решить не только администрация, но и региональное министерство природных ресурсов и экологии, а также волонтёры-экологи.



В администрации Ордынского района говорят, что мусор убирают и власти, и волонтёры, но он появляется вновь Фото: Филипп Васильев

«Это менталитет граждан, не более того, — приехать и бросить после себя мусор, моё мнение. А кто приехал — у него уже появляется позыв: «Я приехал, а тут бутылки валяются, и я свои добавлю. Конечно, будут и министерство природы, и муниципалитеты это всё убирать, понимаете, но глава не поедет с машиной и после каждого отдыхающего не будет целыми днями ездить по берегу и собирать этот мусор.



Мусор убирают волонтёры. Если бы можно было сделать эту зону рекреационной, кому-то отдать в пользование, чтобы они следили, вот тогда бы люди боролись — за плату. Тогда туда просто не будут пускать кого попало, и не будут люди мусорить. Но насколько это правильно?» — высказался в беседе с НГС первый замглавы района Юрий Краус.



Волонтёры будут снова убирать мусор в лесу — следующие акции назначены на 8 и 22 сентября Фото: Филипп Васильев