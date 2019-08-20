Можно строить: станция метро «Спортивная» прошла госэкспертизу

Станцию рассчитывают построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года
Фото: Александр Ощепков / НГС
Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил положительное заключение государственной экспертизы. Станцию рассчитывают построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Об этом сообщил сегодня вечером мэр Новосибирска Анатолий Локоть у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня мы официально получили положительное заключение "Главного управления государственной экспертизы" на документацию. Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены», — написал Локоть.
Локоть подчеркнул, что площадка для строительства уже готова — все постройки демонтированы, деревья срезаны и грунт выровнен. Кроме того, подготовили и 800 тонн песка.
«Таким образом, город готов начать строительство новой станции метрополитена. Запустить её работу планируем в 2022 году», — сообщил мэр.
В июне стало известно, что проект станции не прошёл госэскпертизу. Позднее в мэрии сообщили, что это случилось из-за отсутствия времени для внесения правок в документы перед отправкой на экспертизу.