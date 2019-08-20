Можно строить: станция метро «Спортивная» прошла госэкспертизу

Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил положительное заключение государственной экспертизы. Станцию рассчитывают построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.



Об этом сообщил сегодня вечером мэр Новосибирска Анатолий Локоть у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».



«Сегодня мы официально получили положительное заключение "Главного управления государственной экспертизы" на документацию. Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены», — написал Локоть.