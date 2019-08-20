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Дороги и транспорт

Можно строить: станция метро «Спортивная» прошла госэкспертизу

Согласовать проект мэрия смогла не с первого раза

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Станцию рассчитывают построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года

Фото: Александр Ощепков / НГС

Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил положительное заключение государственной экспертизы. Станцию рассчитывают построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. 

Об этом сообщил сегодня вечером мэр Новосибирска Анатолий Локоть у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». 

«Сегодня мы официально получили положительное заключение "Главного управления государственной экспертизы" на документацию. Все выданные ранее замечания по технической и сметной части в проекте учтены», — написал Локоть.

Локоть подчеркнул, что площадка для строительства уже готова — все постройки демонтированы, деревья срезаны и грунт выровнен. Кроме того, подготовили и 800 тонн песка.

«Таким образом, город готов начать строительство новой станции метрополитена. Запустить её работу планируем в 2022 году», — сообщил мэр.

В июне стало известно, что проект станции не прошёл госэскпертизу. Позднее в мэрии сообщили, что это случилось из-за отсутствия времени для внесения правок в документы перед отправкой на экспертизу. 

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    20 авг 2019 в 20:08

    А деньги на нее федеральные власти городу дали? Или опять за наш счет построят ненужную никому станцию.

    Каштан
    20 авг 2019 в 20:07

    Это всё очень странно, порой бывает такое ощущение, что Локоть саботировал строительство новой станции метро.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 20:06

    Если в мэрии сразу сделали все правильно, то давно бы уже начали строить, а сейчас только время потеряли.