Копайте глубже: на здании университета нарисовали 3D-граффити с огромной лопатой

Необычные объёмные граффити в виде робота, держащего в руке лопату появились в НГТУ
Фото: Алексей Аверченко
Объёмные граффити в виде робота, держащего в руке лопату, появились на одном из технических зданий НГТУ. Их нарисовали в рамках фестиваля «Графит Науки».
Как сообщил корреспонденту НГС создатель эскиза художник Алексей Аверченко, изначально авторы не хотели рисовать объёмные граффити, а первоначальный вариант был похож на рисунки из учебников.
«У 3D-георазведки есть такое направление, как дистанционное разведывание земли. Работа как раз на эту тему. Робот там вообще случайно. Там заложено много элементов, которые формируют образ и привлекают подсознательные мысли людей. Когда выбрали тему, нарисовали серьёзный эскиз. Типа как простая графика, как в учебнике. Но нам сказали, что нужно что-то более художественное, и мы сделали что-то наподобие мультяшной графики», — рассказывает Аверченко.
Автор объясняет, что на картинке изображена поверхность Земли с океаном, деревьями и облаками, через которые проходит луч спутника, проникая в разрез земли, показывая полезные ископаемые и прошедшие эпохи.
«Робот олицетворяет того, кто осваивает это пространство после спутника, грубо говоря. Самый прикол изначально в том, что эскиз был простой, там просто пририсовали маленького человечка с лопатой. Ну, такой прототип геолога, что нужно копать глубже. Стеночку я выбирал сам — вот эта была небольшой, но там был этот кусок вентиляции. И я думал долго, хотел в спутник обыграть, но потом решил, что не нужно — увеличил робота, увеличил лопату», — говорит Аверченко.
Он добавил, что в работе над граффити ему помогала его девушка Александра Звонак и подруга Александра Макарова.
В начале августа стало известно, что на стенах НГТУ появились 11 больших граффити на разную тему — их нарисовали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга.