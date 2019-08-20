Копайте глубже: на здании университета нарисовали 3D-граффити с огромной лопатой

Объёмные граффити в виде робота, держащего в руке лопату, появились на одном из технических зданий НГТУ. Их нарисовали в рамках фестиваля «Графит Науки».

Как сообщил корреспонденту НГС создатель эскиза художник Алексей Аверченко, изначально авторы не хотели рисовать объёмные граффити, а первоначальный вариант был похож на рисунки из учебников.

«У 3D-георазведки есть такое направление, как дистанционное разведывание земли. Работа как раз на эту тему. Робот там вообще случайно. Там заложено много элементов, которые формируют образ и привлекают подсознательные мысли людей. Когда выбрали тему, нарисовали серьёзный эскиз. Типа как простая графика, как в учебнике. Но нам сказали, что нужно что-то более художественное, и мы сделали что-то наподобие мультяшной графики», — рассказывает Аверченко.