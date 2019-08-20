20 августа вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 66.61
eur 73.95

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 66.61
eur 73.95

Все новости

Все новости
Город

Копайте глубже: на здании университета нарисовали 3D-граффити с огромной лопатой

Черенок лопаты сделали из вентиляционной трубы — получилось очень забавно

Поделиться

759
3 Обсудить

Необычные объёмные граффити в виде робота, держащего в руке лопату появились в НГТУ

Фото: Алексей Аверченко

Объёмные граффити в виде робота, держащего в руке лопату, появились на одном из технических зданий НГТУ. Их нарисовали в рамках фестиваля «Графит Науки».

Как сообщил корреспонденту НГС создатель эскиза художник Алексей Аверченко, изначально авторы не хотели рисовать объёмные граффити, а первоначальный вариант был похож на рисунки из учебников.

«У 3D-георазведки есть такое направление, как дистанционное разведывание земли. Работа как раз на эту тему. Робот там вообще случайно. Там заложено много элементов, которые формируют образ и привлекают подсознательные мысли людей. Когда выбрали тему, нарисовали серьёзный эскиз. Типа как простая графика, как в учебнике. Но нам сказали, что нужно что-то более художественное, и мы сделали что-то наподобие мультяшной графики», — рассказывает Аверченко.

Автор объясняет, что на картинке изображена поверхность Земли с океаном, деревьями и облаками, через которые проходит луч спутника, проникая в разрез земли, показывая полезные ископаемые и прошедшие эпохи.

«Робот олицетворяет того, кто осваивает это пространство после спутника, грубо говоря. Самый прикол изначально в том, что эскиз был простой, там просто пририсовали маленького человечка с лопатой. Ну, такой прототип геолога, что нужно копать глубже. Стеночку я выбирал сам — вот эта была небольшой, но там был этот кусок вентиляции. И я думал долго, хотел в спутник обыграть, но потом решил, что не нужно — увеличил робота, увеличил лопату», — говорит Аверченко.

Он добавил, что в работе над граффити ему помогала его девушка Александра Звонак и подруга Александра Макарова.

В начале августа стало известно, что на стенах НГТУ появились 11 больших граффити на разную тему — их нарисовали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

граффитинаука

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Студент
    20 авг 2019 в 21:34

    Исторически в Новосибирске один университет - НГУ.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 21:34

    Вот это нифига себе! Прямо как настоящая!

    20 авг 2019 в 21:52

    Долгих лет тебе мой любимый НГТУ