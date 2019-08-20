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«Ниссан» показал новый «Джук» — его фары всё-таки сползли с капота

Новый Nissan Juke стал больше похож на Qashqai

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Фары больше не на капоте — за это машину часто критиковали

Фото: Nissan

Компания Nissan сегодня опубликовала изображения нового поколения кроссовера Juke — автомобиль представлен в защитной пленке, однако его габариты, пропорции и дизайн хорошо видны. 

Juke избавился от фар, залезающих на капот, — за это модель многие критиковали. Теперь кроссовер больше похож на Nissan Qashqai с классическими фарами и V-образной радиаторной решеткой. 

Длина автомобиля выросла до 4210 мм&nbsp;

Длина автомобиля выросла до 4210 мм 

Автомобиль стал крупнее старого «Джука»: его длина достигла 4210 мм, объем багажника вырос до 422 литров. Между тем дилерские центры всё еще распродают запасы Juke первого поколения по цене от 1 214 000 до 1 399 000 рублей. 

«Есть в наличии последние автомобили, которые остались на складах, остались только 2018 года выпуска», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Сибирские Моторы». 

Nissan Juke был очень популярен в Новосибирске. Сейчас этих машин довольно много на вторичном рынке. По количеству предложений Juke опережают только 5 лидеров марки Nissan: X-Trail, Qashqai, Sunny, Cefiro, Teana. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    20 авг 2019 в 20:48

    такой же отвратительный,как и предыдущая версия.

    Сергей
    20 авг 2019 в 21:37

    Фары ладно, но вот вариатор никуда не уполз, так что рассматривать всерьез эту самоходную газонокосилку смысла никакого не имеет.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 20:33

    Я вам покажу кузькину мать!